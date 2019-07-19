الأول من سبتمبر بدء تسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية لـ «استشاري الشارقة»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة القرار رقم (1) لسنة 2019 الذي يتعلق بالجدول الزمني لانتخابات المجلس المقرر البدء به في الأول من سبتمبر 2019، بتسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية عبر التطبيق الإلكتروني، وينتهي الجدول الانتخابي في تاريخ 11 ديسمبر باعتماد القائمة النهائية للفائزين.

وجاء اعتماد الجدول الزمني للانتخابات بعد اطلاع اللجنة على القانون رقم (3) لسنة 1999 بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والمرسوم الأميري رقم (59) لسنة 2015 بشأن تنظيم انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وتعديلاته، والمرسوم الأميري رقم (15) لسنة 2019 بشأن تشكيل اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وبناءً على موافقة اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولما تقتضيه المصلحة العامة.

ووفقاً للجدول الزمني الذي أقرته اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، يبدأ تسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية «عبر التطبيق الإلكتروني» من الأول حتى 30 سبتمبر 2019، فيما يكون موعد تسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية «في مراكز تسجيل الناخبين» في الفترة من 15 حتى 30 سبتمبر من العام الجاري.

وفي 9 أكتوبر 2019 يصدر قرار إعلان اللجنة العليا بفتح باب الترشيح، الذي يبدأ بتسجيل المرشحين على مدى ثلاثة أيام ابتداءً من 20 حتى 22 أكتوبر 2019.

ويتم الإعلان عن قائمة المرشحين الأولية بتاريخ 27 أكتوبر، ويخصص يوما 28 و29 أكتوبر لتقديم طلبات الاعتراض على المرشحين.

ويخصص يوم 30 أكتوبر لرد اللجنة العليا على الاعتراضات، و31 أكتوبر لإعلان قائمة المرشحين النهائية.

وجاء في الجدول الزمني لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أن مدة فترة الحملات الدعائية للمرشحين 14 يوماً اعتباراً من تاريخ الأول حتى 14 نوفمبر، ويكون يوم 7 نوفمبر آخر موعد لانسحاب المرشحين ولتقديم أسماء وكلاء المرشحين.

وتستمر فترة انتخابات الدورة الثانية من المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لمدة أربعة أيام، اعتباراً من تاريخ 20 حتى 23 نوفمبر، وتعلن نتائج الفرز الأولية يوم 24 نوفمبر 2019.

ويخصص يوما 25 و26 نوفمبر فترة للطعون في نتائج الفرز، فيما يكون رد اللجنة على الطعون بتاريخ 27 نوفمبر، ويجري اعتماد القائمة النهائية للفائزين.

وحدّد الجدول الزمني للانتخابات تاريخ 8 ديسمبر للانتخابات التكميلية، و9 ديسمبر لإعلان نتائج الفرز الأولية، واليوم الذي يليه فترة الطعون في نتائج الفرز التكميلية، ويوم 11 ديسمبر لرد اللجنة على الطعون في نتائج الفرز واعتماد القائمة النهائية للفائزين.