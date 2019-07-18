المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بنك

اشتكى متعامل مع بنك دبي الإسلامي، تقليص البنك لحد السحب اليومي، إلى جانب خدمات إلكترونية أخرى، لعدم تحديثه البيانات، علماً أنه حاول كثيراً تحديثها عبر الإنترنت، لكنه لم ينجح.

مدارس

دعا ذوو طلبة في مدارس مختلفة، إلى التخطيط مبكراً لحملة توعوية تستهدف طلبة المدارس العام الدراسي المقبل، وتركّز على طريقة التصرف حال تعرضهم للنسيان داخل الحافلات، وذلك لتفادي مخاطر تلك الحوادث.

مطبات

أبدى مواطنون ومقيمون استياءهم من كثرة المطبات في الشوارع الجانبية بمدينة «خليفة أ»، مشدّدين على ضرورة الالتزام بضوابط إنشاء المطبات على الطرق، لاسيما وأنها تنتشر في أماكن لا يوجد فيها مدارس أو مراكز خدمية أو مستشفيات.

عروض

لاحظ قراء إعلان بعض شركات السياحة عن تخفيضات وعروض خاصة عبر مواقعها الإلكترونية، ولكن عند الحجز يظهر أن هذه العروض لا تُناسب إلا فئة محدودة جداً، ولا تُعبر عن الأسعار الحقيقية للسفر إلى الوجهات المعلن عنها.

امتيازات

أفادت إدارة «ياس ووترلد» في أبوظبي، رداً على ملاحظة نشرت في «سكيك»، بأن حاملي البطاقة السنوية، يحصلون على امتيازات عدة، وخصومات حصرية، لدى جميع المتاجر والمطاعم، وعند استئجار المناشف والكبائن، شرط قيام الزوّار بإبلاغ الموظفين بأنهم يملكون بطاقة العضوية السنوية.

مقصب

أفاد قارئ بأن مقصب دبي، يغلق يومي الجمعة والسبت في الساعة الثانية ظهراً، الأمر الذي يحول دون حصول الكثيرين على خدماته، داعياً الجهات المعنية، إلى تغيير دوام المقصب ليمتد طوال ساعات النهار.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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