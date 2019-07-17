إنجاز مشروعين في «الرحبة» بـ 453 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

سلمت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» مشروعين للطرق الداخلية والبنية التحتية في مدينة الرحبة، نفذتهما بالتعاون مع بلدية أبوظبي، بكلفة قدرها 453 مليون درهم، على مساحة تقارب ثلاثة ملايين متر مربع.

واشتملت أعمال المشروعين على أعمال التسوية الترابية، إضافة إلى أعمال نقل وإعادة تمركز لبعض خدمات البنية التحتية.

وأوضحت شركة مساندة أن المشروع الأول تضمن تنفيذ أعمال الطرق الداخلية مع المرافق الخدمية الأخرى، مثل الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار ومياه الشرب وإنارة الطرق الداخلية، التي تخدم 519 قسيمة سكنية، وشبكة طرق بطول 11 كيلومتراً.

ومددت شركة «مساندة» كابلات كهربائية بطول 108 كيلومترات، إلى جانب بناء 29 محطة كهرباء، وتركيب خطوط مياه بأقطار مختلفة مع الملحقات بطول 28.7 كيلومتراً، فضلاً عن إنشاء شبكة صرف صحي بطول 22.2 كيلومتراً لتغطية القسائم، وإضافة عبارات مستقبلية، ونقل خطوط الخدمات المتعارضة مع الطرق، إلى جانب تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار بطول 17 كيلومتراً.

وأضافت أن المشروع الثاني تضمن إنشاء الطرق الداخلية ومواقف للسيارات والبنية التحتية لخدمة 671 قسيمة بناء تشمل الطرق الداخلية بطول 17 كيلومتراً، وشبكة صرف مياه الأمطار بطول 16 كيلومتراً.

كما تضمن إنشاء شبكة صرف صحي بطول 39 كيلومتراً، تشمل 10 كيلومترات خط صرف رئيس ومحطة رفع، إضافة إلى إنشاء شبكة مياه شرب بطول 35 كيلومتراً، إلى جانب تمديد كابلات كهرباء بطول 145 كيلومتراً، وإنشاء 36 محطة كهرباء فرعية.