«قضاء أبوظبي» تعتمد نماذج دعاوى بـ «الفرنسية»

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

اعتمدت دائرة القضاء في أبوظبي، النماذج التفاعلية لصحف الدعاوى المقامة أمام المحاكم، باللغة الفرنسية، بما يتيح للأجانب سهولة معرفة إجراءات التقاضي، وجميع الحقوق والواجبات من دون حاجز لغوي.

وأكد وكيل الدائرة، المستشار يوسف سعيد العبري، أن اعتماد اللغة الفرنسية ضمن اللغات المدرجة في النماذج التفاعلية لصحف الدعاوى في المحاكم، يأتي تنفيذاً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، في توفير بيئة قضائية حديثة ومتطورة ومنفتحة على العالم.

وأوضح أن الدائرة تستهدف تسهيل الوصول إلى العدالة للجالية الفرنسية، في ظل وجود العديد من المشروعات الثقافية المشتركة مثل جامعة السوربون ومتحف اللوفر أبوظبي، إضافة إلى وجود أكثر من مدرسة فرنسية، وهو ما دعا دائرة القضاء إلى توفير نماذج التقاضي بالفرنسية، كونها أيضاً إحدى اللغات الرسمية المعتمدة عالمياً.

ويأتي الإعلان عن اعتماد النماذج باللغة الفرنسية، احتفالاً مع الفرنسيين بيومهم الوطني يوم الباستيل الذي يوافق 14 من يوليو، كما أنه يتزامن مع احتفال دولة الإمارات بعام التسامح.

ويهدف اعتماد النماذج التفاعلية لصحف الدعاوى والتظلمات والطلبات بلغات عدة، إلى تطوير الخدمات القضائية بما يتماشى مع خطة «غداً 2021».