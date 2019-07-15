محمد بن راشد يتلقى التهاني بذكرى ميلاده من أحفاده

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، التهاني بذكرى ميلاده، التي صادفت اليوم، من أحفاده.
ويظهر مقطع فيديو بثه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عبر حسابه في "انستغرام" صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهو ينزل من سيارته، في الوقت الذي سارع إليه أحفاده، والتفوا حوله مهنئين إياه بذكرى ميلاده.
مقطع فيديو من حساب #حمدان_بن_محمد على "تويتر" يجمع #محمد_بن_راشد بأحفاده، معلقا عليه: "العائلة"#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/qdmEkSU5f2— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 15, 2019