لجنة إمارة دبي لانتخابات "الوطني 2019" تعلن جاهزيتها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد نائب مدير عام ديوان سمو حاكم دبي، رئيس لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي أحمد محمد بن حميدان، على جاهزية مقر اللجنة لدعم انتخابات "الوطني 2019"، وذلك خلال زيارة سعادته لمقر اللجنة في مركز دبي التجاري العالمي يرافقه أعضاء اللجنة، حيث عُقد أيضاً الاجتماع الدوري للجنة للوقوف على الاستعدادات النهائية لدعم وإنجاح العملية الانتخابية في الإمارة.

وخلال الزيارة، قام أحمد محمد بن حميدان بجولة تفقدية داخل مقر اللجنة، التقى خلالها بالموظفين واستمع إلى شرح عن الإمكانيات والخدمات المتوفرة بمقر اللجنة، وحث الموظفين على تقديم خدمات متميزة للمرشحين والناخبين والحرص على إسعادهم، مؤكداً أن اللجنة تحظى بدعم خاص من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

وأشاد بن حميدان بالمستوى الذي ظهرت عليه اللجنة من تجهيزات واستعدادات، وأوضح أن مقر اللجنة قد تم تجهيزه في وقت سابق وفق أعلى المعايير في تقديم الخدمات والدعم اللازم لكافة المشاركين في الانتخابات، حيث تم مباشرة العمل داخل اللجنة فور إعلان اللجنة الوطنية للانتخابات مقار لجان الإمارات الخاصة بالدورة الرابعة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي مطلع الشهر الجاري.

وقال بن حميدان: " إن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،ه برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي الي 50٪، يعكس رؤية سموه الحكيمة نحو المستقبل، ويعد من أهم مراحل برنامج التمكين السياسي الذي أرسى قواعده سموه عام 2005 بهدف دعم دور المجلس الوطني الاتحادي ليكون سلطة مساندة ومرشدة للمؤسسة التنفيذية.

وتتجلى أهداف البرنامج أيضاً في نشر ثقافة المشاركة السياسية وتعزيز الوعي السياسي في الدولة وتهيئة الظروف اللازمة لإعداد مواطن أكثر إسهاماً في محيطه الاجتماعي وأكثر قدرة على التأثير في قضايا الوطن والمساهمة في مسيرة التنمية واستشراف مستقبل مزدهر للأجيال الحالية والقادمة".

وأضاف بن حميدان قائلاً: "من المؤكد أن التجربة الانتخابية في دورتها الرابعة هذه ستكون أكثر نضجاً في جميع مراحلها من الانتخابات السابقة بفضل الدعم المستمر وحرص القيادة الرشيدة على توسيع القاعدة الانتخابية وفق مراحل انتخابية مدروسة، جاءت نتيجة خبرات متراكمة حول هذه التجربة المتميزة، وهو ما يسهم في تقديم نموذج انتخابي وطني رائد يعزز نهج الشورى ويتيح الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في اختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي والمساهمة معهم يد بيد في رسم ملامح مستقبل الدولة في كل المجالات".

وأشار بن حميدان إلى أن لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، ستحرص على تقديم نهج جديد في إدارة العملية الانتخابية من خلال الجودة وتسهيل الإجراءات وتوفير أقصى درجات الراحة للمرشحين والناخبين للخروج بأفضل صورة تليق بالتجربة الإماراتية الانتخابية ووضع قواعد راسخة لإدارة هذا الحدث المهم في المستقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات قد أعلنت مطلع الشهر الجاري عن مقار وأسماء أعضاء لجان الإمارات الخاصة بالدورة الرابعة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي والتي تضطلع بمهام التنسيق مع إدارة الانتخابات في كل ما يتعلق بالأمور الفنية والتقنية والإدارية المتعلقة بسير العملية الانتخابية.

اجتماع دوري

عقب الزيارة التفقدية، عقدت لجنة إمارة دبي اجتماعها الدوري برئاسة رئيس اللجنة أحمد بن حميدان، داخل المقر بحضور أعضاء اللجنة.

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس اللجنة بالحضور واستعرض جدول أعمال اللجنة والجدول الزمني الذي حددته اللجنة الوطنية للانتخابات، والذي يوضح أهم محطات العملية الانتخابية ابتداء من الإعلان عن فتح باب الترشح والمقرر في 07 أغسطس 2019، وفترة تسجيل المرشحين التي ستمتد من الفترة 18- 22 أغسطس، ومن ثم كافة المراحل وحتى الإعلان عن القائمة النهائية للفائزين في 13 أكتوبر 2019.

وقد ناقش الاجتماع مهام ودور لجنة الإمارة المشار إليه في التعليمات التنفيذية الصادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات، ومقارنتها بالخدمات الحالية المتوفرة والخدمات المطلوب توفيرها خلال كل مراحلة من مراحل العملية الانتخابية لدعم وإنجاح العملية الانتخابية في الإمارة. وناقش الاجتماع الخطة الزمنية الموضوعة لتوفير متطلبات كل مرحلة بما فيها التنسيق مع الجهات المختصة لضمان نجاح سير العملية الانتخابية.

ونوه بن حميدان إلى أن اللجنة قد درست واتخذت كافة التدابير اللازمة لتوفير الخدمات والتسهيلات ذات الجودة العالية لتسجيل المرشحين خلال فترة الترشح في مقر اللجنة وبالتنسيق مع لجنة ادارة الانتخابات، وسيتم دعم المقر بالمزيد من التجهيزات الفنية، بالإضافة إلى الكوادر الإماراتية المدربة لاستقبال المرشحين وإدارة عمليات التسجيل بما يتوافق مع شروط ومتطلبات الترشح.

وأشار الاجتماع إلى أن استمارات الترشح سيتم توفيرها بعد أن يتم استلامها من لجنة إدارة الانتخابات،كما سيتم توفير اللوحات الإرشادية اللازمة للوصول إلى موقع مقر اللجنة (قاعة حتا) في مركز دبي التجاري العالمي، وستُخصص خدمة المواقف المجانية للسيارات خلال فترات التسجيل.

يذكر أن لجان الامارات هي أحد أهم الأجهزة التنفيذية للجنة الوطنية للانتخابات والتي تعمل عن كثب مع لجنة إدارة الانتخابات في تسيير الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بسير انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في كل إمارة.

وللمزيد من الاستفسارات، يمكن للراغبين زيارة مقر اللجنة في قاعة حتا في مركز دبي التجاري العالمي، أو التواصل عبر البريد الالكتروني info@election2019.dubai.ae، أو من خلال الاتصال هاتفياً على 043064746.