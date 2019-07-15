بدء إعفاء مرافقي السياح أقل من 18 عاماً من رسوم التأشيرة اليوم

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أصدر مجلس الوزراء ثلاثة قرارات، دخلت حيز التنفيذ أخيراً، بشأن تسهيل دخول وإقامة الطلبة، ونظرائهم من السياح، ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً إلى الدولة، بما يعززمكانة الدولة كواجهة تعليمية وسياحية رائدة وجاذبة.

وتبدأ الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية اعتباراً من اليوم، إعفاء مرافقي السياح الأجانب القادمين إلى الدولة، الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً، من رسوم تأشيرة الدخول السياحية، حتى 15 سبتمبر المقبل، بموجب القرار الذي أصدره مجلس الوزراء، ونص على منح هذا الإعفاء لهذه الفئة.

ويشمل الإعفاء، الذي يتضمّن تسهيلات وحوافز قيّمة، الأبناء والبنات، ضمن الفئة العمرية المحددة، شريطة أن يكونوا برفقة الوالدين، أو أحدهما، القادمين إلى الدولة بموجب تأشيرات سياحية، بصرف النظر عن مدة صلاحية التأشيرة، سواء كانت قصيرة أم طويلة.

وبموجب قرار ثانٍ، بات بإمكان الطلبة المتفوقين الدارسين خارج الدولة، والراغبين في الانتقال للعيش في دولة الإمارات، التقدم للحصول على تصريح الإقامة الطويلة، لمدة خمس سنوات، وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها.

ومنح القرار تسهيلات للطلاب المتفوقين والحاصلين على تقدير امتياز بمعدل 95% على الأقل في الثانوية العامة في المدارس الحكومية والخاصة، وعلى تقدير امتياز بمعدل تراكمي 3.75 GPA على الأقل عند التخرج في الجامعة، سواء كانت داخل الدولة أو خارجها، إذ يمنح هؤلاء إقامة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، وإقامة خمس سنوات لأسرة الشخص المعني قابلة للتجديد. وبموجب قرار ثالث باشرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية اعتباراً من منتصف الشهر الماضي، إصدار إقامة لمدة عام، تجدد عقب انتهائها لعام إضافي للمكفولين على ذويهم بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية أو الثانوية أو بلوغهم سن 18 عاماً.

ويتم إصدار الإقامة لهذه الفئة من أبناء المجتمع، اعتباراً من تاريخ تخرج الابن المكفول في الجامعة، أو حصوله على شهادة الدراسة الثانوية العامّة، أو بلوغه السن القانونية، وذلك في إطار المنظومة المتكاملة لتأشيرات الدخول والإقامة في الدولة، التي أقرها مجلس الوزراء.

ولم يعد وليّ الأمر بحاجة إلى التقدم بطلبه لكفالة ابنه ضمن بند الحالات الإنسانية، الذي كان يتطلب سابقاً إيداع ضمان مالي قدره 5000 درهم، حيث بات بإمكانه التقدم ضمن الإجراءات الاعتيادية لخدمات إصدار إقامة أو تجديدها للأبناء وبرسوم قدرها 100 درهم عن الإقامة لمدّة عام، ومثلها عن التجديد لعام آخر.

وأكدت الهيئة أن قرارات مجلس الوزراء تسهم بشكل فاعل في تعزيز موقع الإمارات المتقدم على سلم التنافسية العالمية، ويزيد من جاذبيتها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، ويعزز صدارتها الإقليمية في هذين المجالين، نظراً لما توفره من مناخ مثالي للمستثمرين ورؤوس الأموال، وللمبدعين والمفكرين الذين يبحثون عن الفرص، والبيئة المناسبة التي تمكنهم من تجسيد أفكارهم وإبداعاتهم، وتحويلها إلى واقع ملموس.

كما تسهم هذه التسهيلات في دعم تنافسية دولة الإمارات كوجهة رائدة في مجال السياحة العائلية، واستقطاب الزوار والعائلات من مختلف دول العالم، للاستمتاع بما تضمه من معالم تاريخية وتراثيّة وترفيهية وشواطئ خلّابة، فضلاً عن الخدمات الفندقية والسياحية ذات المستويات العالمية، إضافة إلى الفعاليات الرياضية والفنية والعائلية على مدار العام.

إعفاء الأبناء من رسوم التأشيرة يشترط أن يكونوا برفقة ذويهم.

التأشيرات السياحية

يمكن للسياح التقدّم بطلباتهم لاستخراج التأشيرات السياحية، من خلال تطبيق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الذكيّ (ica uae echannels)، وضمن فئة «تأشيرة سياحة عائلية»، أو موقعها الإلكتروني www.ica.gov.ae عبر رابط «القنوات الذكيّة للإقامة والجنسية»، وكذلك من خلال الناقلات الوطنية لدولة الإمارات (طيران الإمارات، طيران الاتحاد، فلاي دبي، العربية للطيران)، ووكلاء السفر المرخصين شريطة شراء التذاكر من خلال مكاتبهم، والفنادق في دولة الإمارات شريطة الالتزام بالحجز الفندقي لديها. وتصدر الهيئة نوعين من التأشيرات السياحية، هما القصيرة (لمدة 30 يوماً)، برسوم قدرها 200 درهم للتأشيرة الواحدة، ويمكن تمديدها مرتين لمدة 30 يوماً في كل مرة. والطويلة، ومدّتها 90 يوماً، برسوم تبلغ 550 درهماً، ويمكن تمديدها مرتين لمدة 30 يوماً في كل مرة، في حين تبلغ رسوم تمديد التأشيرة 600 درهم عن كل تمديد.