مواطنة تنقذ ابنها وأختها من حريق في العين

المصدر: الإمارات اليوم - العين

تمكّنت مواطنة من إنقاذ ابنها الرضيع وأختها من حريق شبّ داخل منزلها، في منطقة الريف بمدينة العين، إذ اصطحبتهما وتوجهت إلى شرفة (بلكونة) بمجرد مشاهدتها الدخان يتصاعد من الطابق السفلي للمنزل، ثم أغلقت الباب، حتى لا يتعرض أحد للاختناق، وانتظرت وصول آليات الدفاع المدني، الذي لم يستغرق أكثر من دقائق.

وشبّ الحريق نتيجة احتراق جهاز تكييف في إحدى الغرف، في الطابق السفلي.

ودعا مدير إدارة الدفاع المدني في منطقة العين، العقيد محمد سعيد النيادي، في بيان، أمس، إلى تركيب جهاز كاشف للدخان لحماية الأرواح عند وقوع الحرائق.