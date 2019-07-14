«طرق دبي» تنجز 45% من مشروع الطرق والجسور المؤدية إلى «دبي هيلز مول»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير إنجاز 45% من مشروع الجسور والطرق المؤدية إلى مشروع «دبي هيلز مول»، الواقع على تقاطع شارعي أم سقيم والخيل، الذي تنفذه الهيئة بالتنسيق والتعاون مع شركة إعمار العقارية، بكلفة 780 مليون درهم، ويتوقع الانتهاء من أعمال الطرق والجسور في النصف الأول من عام 2020.

ويهدف المشروع وأعمال البنية التحتية وتطوير شارع أم سقيم، إلى توفير انسيابية كاملة للحركة المرورية المتجهة إلى المول والعكس، وضمان انسيابية الحركة المرورية في شارعي أم سقيم والخيل.

وقال الطاير: يتضمن المشروع إنشاء 12 جسراً، بطول 3700 متر، وعرض يراوح بين 11 و22 متراً، كما يشمل المشروع تنفيذ منحدرات للجسور بطول نحو 2500 متر، وتشكل هذه الجسور المداخل والمخارج من وإلى مبنى «دبي هيلز مول»، من شارع الخيل، وثلاثة جسور من شارع أم سقيم، حيث سيتم فصل الحركة المرورية القادمة من شارع أم سقيم وشارع الخيل بالاتجاهين بوساطة الجسور الجديدة، التي تتألف من أربعة مسارات في كل اتجاه، الأمر الذي يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية، وتسهيل حركة المرور في المنطقة، وستتم المحافظة على عدد المسارات الحالي لشارع أم سقيم، البالغ عددها أربعة مسارات في كل اتجاه، لضمان انسيابية الحركة المرورية في الشارع.

وأضاف: يشمل المشروع أيضاً تطوير بعض الطرق الداخلية في منطقة «دبي هيلز استيت»، لتسهيل الحركة المرورية لسكان منطقتي البرشاء جنوب الأولى والثانية، حيث سيتم ربطها بالطرق والجسور الجديدة ومنطقة «دبي هيلز استيت»، كما يشمل المشروع تنفيذ الإشارات المرورية وتحويل خطوط الكهرباء والاتصالات وخطوط المياه والري والتشجير.

تجدر الإشارة إلى أن «دبي هيلز مول» يعد إحدى أكبر الوجهات التي تطورها «إعمار» كمشروع مشترك مع «مِراس»، وهو أحد معالم دبي هيلز إستيت المتميزة، حيث يعد الوجهة التي تكمل المجمع السكني والتجاري، إضافة إلى جذب الزوار من جميع أنحاء العالم. يمتد «دبي هيلز مول» على مساحة مليوني قدم مربعة، ويضم مساحة قابلة للتأجير تمتد عبر طابقين، حيث يحتضن 650 محلاً تجارياً ومطعماً، بما في ذلك خيارات الترفيه العائلي، وصالات متعددة لعرض الأفلام، ومحل هايبرماركت.

يمكن الوصول بسهولة إلى «دبي هيلز مول» عبر وسط مدينة دبي، وتلال الإمارات ودبي مارينا والمرابع العربية والمجمعات السكنية القريبة عبر شارع الخيل وشارع أم سقيم.