المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شاطئ

طالب مرتادون لشاطئ الحديريات، في أبوظبي، بتطبيق عقوبات على المخالفين غير الملتزمين بتعليمات المحافظة على النظافة، وعدم التدخين، إذ لاحظوا انتشار بعض السلوكيات «غير الحضارية» من البعض.

إشارة

لاتزال الإشارة الضوئية الأولى، في منطقة مصفح بأبوظبي، تشهد ازدحاماً يومياً منذ سنوات عدة، وتطول عندها فترة انتظار المركبات، إذ تمثل المخرج الرئيس إلى المدينة، فيما طالب سائقون بإيجاد حلول بديلة.

مناهج

طالب أولياء أمور طلبة، يدرسون المنهج الوزاري، بأخذ المعنيين بالمناهج الدراسية، بعين الاعتبار، عدم الاعتماد على الخط الصغير في الكتب الدراسية، لكونه من الأمور السلبية المجهدة لعين الطلبة، ويؤثر في الصحة العامة.

رسائل

شكا مواطنون ومقيمون كثرة الرسائل التي ترد إليهم من مراكز صحية خاصة ومستشفيات، تحثهم على مراجعتها، وإجراء فحوص طبية، بجانب تقديم عروض على الخدمات الطبية لديها، مشيرين إلى أن العروض على الكشف والعلاج تصبغ الطب بصبغة تجارية بحتة.

«ببجي»

اشتكى مراجع لإحدى الدوائر الحكومية المحلية في الدولة، من تأخر معاملته وتجاهل الموظف له، بسبب انشغاله بلعبة «ببجي»، مطالباً بحظرها بين الموظفين.

أرقام

اشتكى متعاملون في مركز خدمة عملاء شركة «دو»، بمركز الغرير، من رفض أحد الموظفين السماح لهم بالحصول على الأرقام التي تنظم التعامل مع خدمة العملاء، بحجة وجود عدد كبير من العملاء، رغم أن الساعة كانت الثالثة عصراً، وطلب من العملاء الانتظار لحين تراجع عدد المتعاملين دون تحديد وقت أو نظام.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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