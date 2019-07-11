حاكم الشارقة يوجه بإنشاء شبكة صرف صحي في مدينة خورفكان

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، دائرة الأشغال العامة في الشارقة بإنشاء شبكة صرف صحي في مدينة خورفكان، أعلن ذلك، أمس، رئيس دائرة الأشغال العامة في الشارقة، المهندس علي بن شاهين السويدي.

من ناحية أخرى، ذكر السويدي أن مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي المتكاملة ومحطة معالجة مياه الصرف في مدينة كلباء، وصل إلى مراحله الأخيرة، ومن المقرر أن ينتهي مع مطلع الشهر المقبل، بكلفة 310 ملايين درهم، مشيراً إلى أن المشروع يقع ضمن الخطة الاستراتيجية للدائرة، كما يشكل جزءاً من أهداف الخطة الاستراتيجية الشاملة للإمارة بتطوير شبكات الصرف الصحي في الإمارة، بالتعاون مع مجلس الشارقة للتخطيط العمراني، بحيث تغطي المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في كلباء.

وأضاف أنه بتوجيه من صاحب السمو حاكم الشارقة، سيتم تنفيذ وصلات فرعية تربط بين المباني القائمة والشبكات المنفذة، التي ستقوم الدائرة بالتعاون مع بلدية مدينة كلباء بتنفيذها، وستقوم بربط وتوصيل المباني بشبكة الصرف الصحي الحالية لتخدم 2217 مبنى، منها 82 مبنى حكومياً، ويتم إعفاء تلك المباني من رسوم وتكاليف التوصيل، و58 مبنى تجارياً، و2077 مسكناً للمواطنين منها 557 مسكناً للمستفيدين من دائرة الخدمات الاجتماعية من أصحاب الهمم وكبار المواطنين يتم إعفاؤهم من كل الرسوم، أما الباقون البالغ عددهم 1520 فسيتم ربط مساكنهم بشبكة الصرف الصحي، وتسهيل أجور التوصيل عليهم على دفعات وأقساط تُسدد على مدار عام واحد.

ويبلغ طول خطوط الشبكات المنفذة 111 كيلومتراً، موزعة بين الخطوط الرئيسة والفرعية، بالإضافة إلى خط ضخ رئيس، وآخر للري بطول 10 كيلومترات، يزيد من مساحة المسطحات الخضراء ويرويها، وتراوح أقطار الأنابيب بين 160 و1200 مم، وفيها محطة الضخ الرئيسة ومحطة الضخ الفرعية، بالإضافة إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي بسعة 3700 لتر مكعب في اليوم، بالإضافة إلى إنشاء 1000 غرفة تفتيش.

وأكد أن هذه المشروعات للمدينة تسهم بدور كبير في الحفاظ على البيئة والصحة العامة والسلامة، من خلال شبكات متكاملة للصرف الصحي، وتزيد فرص الاستثمار، إلى جانب زيادة المسطحات الخضراء من خطوط الري للمياه المعالجة صحياً.