«الهلال الأحمر» توفر لحوم الأضاحي لربع مليون شخص داخل الدولة وخارجها

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

خصصت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي خمسة ملايين و600 ألف درهم، لحملة لحوم الأضاحي 2019، التي أطلقتها، أمس، تحت شعار «عيدهم علينا»، بهدف حشد الدعم الإنساني لصالح قرابة ربع المليون من الأسر والشرائح المحتاجة والمستفيدة من مشروعات الحملة داخل الإمارات، وفي 78 دولة حول العالم.

وتستهدف الهيئة، من خلال حملة الأضاحي هذا العام، نحو 40 ألف شخص من داخل الدولة، بمخصصات تصل إلى مليونين و600 ألف درهم، مقابل تخصيص ثلاثة ملايين درهم، ليستفيد منها أكثر من 183 ألف شخص من المحتاجين والمتعففين.

وأكد نائب الأمين العام للشؤون المحلية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، راشد مبارك المنصوري، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بالمقر الرئيس للهيئة في أبوظبي، أن الهيئة أطلقت الحملة هذا العام، ضمن توجيهات القيادة العليا للهلال الأحمر، لتتزامن مع مبادرات الهلال الأحمر الإنسانية لعام التسامح، والذي يشهد تدافعاً إنسانياً نحو أعمال البر والعطاء من المحسنين والخيرين الداعمين لمشروعات الهيئة من مختلف فئات المجتمع الإماراتي.

وأفاد بأن الهيئة رصدت مليونين و600 ألف درهم، لتنفيذ مشروعات حملة الأضحى داخل الدولة، والمتمثلة في توزيع لحوم الأضاحي على المستفيدين منها من الأسر المتعففة والأفراد المسجلين بمراكز الهيئة الـ10 في أنحاء الإمارات.