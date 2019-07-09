«طرق دبي» تطلق «أجيال» لتدريب الطلاب على العمل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بدأت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، في تنفيذ البرنامج التدريبي الصيفي «أجيال»، الذي تدرب إدارة الموارد البشرية والتطوير من خلاله مجموعة من طلاب وطالبات المرحلتين الثانوية والجامعية، وهي مبادرة تطلقها الهيئة سنوياً في إطار حرصها على غرس قيمة العمل وإكساب المهارات العملية للطلبة من مواطني الدولة، والذي بدأ تنفيذه عملياً في 8 يوليو الجاري ويستمر حتى 8 من أغسطس المقبل.

وقال مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير في الهيئة منصور الفلاسي: «يستقطب برنامج التدريب الصيفي (أجيال) أبناء الدولة من المرحلتين الثانوية والجامعية، لتعزيز قيمة العمل وأهميته لديهم، وشغل أوقات فراغهم، عبر تأدية مهام عملية تكسبهم مهارات مفيدة للمستقبل»، مشيراً إلى أنه لأول مرة هذا العام، تم توفير فرصة التسجيل في البرنامج عن طريق موقع وظائف دبي «Dubai Careers».