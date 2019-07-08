استطلاع: الكفاءة والخبرة عاملان رئيسان لانتخاب أعضاء «الوطني»

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أظهر استطلاع للرأي، أجرته «الإمارات اليوم»، أن الكفاءة والخبرة هما الأساس الأول لدى المستطلعَين لانتخاب عضو المجلس الوطني.

وطرحت «الإمارات اليوم» سؤالاً على حسابها بموقع «تويتر» كان نصه: «على أي أساس ستنتخب مرشحك لعضوية المجلس الوطني الاتحادي.. صلة القرابة (القبيلة)، الكفاءة والخبرة، البرنامج الانتخابي؟». وأجاب 58% من المستطلعين بأنهم يختارون المرشح حسب الكفاءة والخبرة، مقابل 25% لعامل صلة القرابة أو (القبيلة)، و17% للبرنامج الانتخابي للمرشح.

ويبدأ التصويت خارج الدولة في الدورة الرابعة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 يومي 22 و23 سبتمبر المقبل، فيما تكون فترة التصويت المبكر من الأول إلى الثالث من أكتوبر المقبل، وسيكون الخامس من أكتوبر هو يوم الانتخابات الرئيس.

وتبدأ فترة الطعون من يوم السادس من أكتوبر وتستمر لمدة يومين، وسترد اللجنة الوطنية للانتخابات على تلك الطعون يومي التاسع و10 من أكتوبر، على أن يكون 13 أكتوبر يوم إعلان القائمة النهائية للفائزين.

ويبلغ عدد القوائم الانتخابية لجميع إمارات الدولة، وفقاً لما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات، 337 ألفاً و738 عضواً.