«بيئة أبوظبي»: تحديد كميات مياه الري بتقنية حاسبة المحاصيل

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي أن تطبيق المعايير العلمية لحساب المقننات المائية للمحاصيل، واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، يوفران نحو 500 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، وذلك وفقاً لمشروع حاسبة المحاصيل، وبرنامج حساب المقننات المائية لمزارع النخيل والمحاصيل والغابات في إمارة أبوظبي، والذي يعتبر أحد أهم المشروعات التطبيقية التي تقوم بها الهيئة ضمن الأولوية الاستراتيجية الخاصة بالحفاظ على موارد المياه الجوفية، ضمن خطتها الاستراتيجية الخمسية (2016-2020).

وأوضحت الهيئة أنها أجرت بحوثاً حول استهلاك المياه للعديد من الخضراوات، وذلك في مركز بحوث هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حيث أخضعت خمسة محاصيل للدراسة، شملت: الخيار، والفلفل الأحمر، والملفوف، والباذنجان، والطماطم، مشيرة إلى أنه تم حصد المحاصيل في نهاية الموسم، لقياس معدل الإنتاجية وتقييم كفاءة استخدام المياه، حسب الحصة المحددة بالوحدة لمياه الري، وتم استخدام مخرجات ونتائج هذه البحوث لتقييم تقنية مشروع حاسبة المحاصيل، التي طورتها الهيئة لتحديد حصة مياه عادلة للمزارعين في الإمارة.

وأوضحت الأمين العام بالإنابة لهيئة البيئة - أبوظبي، الدكتورة شيخة سالم الظاهري، أن نتائج المشروع ستسهم في تفعيل المادة التي جاءت في القانون رقم 5 لسنة 2016، بشأن تنظيم المياه الجوفية، والتي نصت على ضرورة ترخيص وتحديد كميات المياه التي يجب ضخها من الآبار الجوفية، بما يسهم في ترشيد هذا المورد الحيوي، دون التأثير في الإنتاج الزراعي.

فيما أشارت المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية، المهندسة شيخة الحوسني، إلى أن المشروع تم تنفيذه على مرحلتين لمدة عامين، اعتباراً من أغسطس 2017، وحتى يوليو 2019.

وأشارت الهيئة إلى أن تقنية حاسبة المحاصيل، التي تم تطويرها من قبل معهد بحوث النباتات والأغذية في نيوزيلندا تم تطبيقها في الدولة، لتخصيص احتياجات مياه الري، لافتة إلى هذه الأداة الإلكترونية الذاتية العمل تعكس متطلبات الري المستدام.

وكشفت الهيئة عن إظهار نتائج المشروع إمكانية توفير نحو 40% من استخدام المياه في ري مزارع النخيل، أو ما يعادل 340 مليون متر مكعب سنوياً، بينما في المحاصيل الحقلية يمكن توفير نحو 30% أو ما يعادل 150 مليون متر مكعب سنوياً، مشيرة إلى أنه تم تقدير الكميات التي يمكن توفيرها بعد استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، وهو ما يقرب من نحو 500 مليون متر مكعب سنوياً.