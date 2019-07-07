خدمات الكاتب العدل والتصديقات على مدار الساعة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دعت وزارة العدل المتعاملين مع خدماتها إلى الاستفادة من استخدام الخدمات الإلكترونية المجانية على مدار الساعة، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالوزارة لخدمات الكاتب العدل والتصديقات، والمتعلقة بتحرير وتوثيق المحررات وتصديقها، وذلك بهدف توفير الوقت والمال والجهد.

وأكدت الوزارة أن الأفراد والشركات والجهات الحكومية يمكنهم، من خلال البوابة الإلكترونية تعبئة إجراء معاملات البيانات وإرفاق وتحميل المستندات المتعلقة بالمحررات المراد تحريرها وتصديقها إلكترونياً، واختيار القوالب المعدة مسبقاً لنماذج المحررات المراد تصديقها مجاناً، بجانب إمكانية إجراء التعديلات على المحتوى والحصول على «رقم الشهادة» الخاص بالمعاملة، والتوجه عند الحاجة إلى مكاتب الكاتب العدل التابعة للوزارة والبالغ عددها 18 مركزاً موزعة في كل من الشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين، لاستكمال المعاملة بشكل مباشر للتوقيع أمام الكاتب العدل إذا استدعي الأمر ذلك، ودفع الرسوم وتسلّم المعاملة.