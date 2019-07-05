«الدفاع المدني» تكافح حرائق الصيف بالتوعية

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

دعت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي أصحاب المنازل والمحال التجارية، إلى الاهتمام بتطبيق الإجراءات والاشتراطات الوقائية من حرائق الصيف، واعتماد المواد الكهربائية والأسلاك ذات الجودة والكفاءة العالية، لتوصيل الكهرباء إلى الأجهزة الكهربائية المنزلية، مثل الثلاجات ومراوح الشفط وأجهزة التكييف، وتوفير الطفايات اليدوية وبطانية الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، وتركيب كواشف للدخان داخل المنازل، تفادياً لوقوع حوادث الحريق.

وأكدت في إطار حملة «صيف بأمان» ضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة العامة، خلال فصل الصيف، وما يصاحبه من ارتفاع في درجات الحرارة، لتفادي الحرائق الناتجة عن الإهمال، وسفر معظم الأسر أثناء العطلة الصفية دون تأمين منازلها بشكل جيد للوقاية من الحرائق.

وناشد مدير عام «الدفاع المدني» في أبوظبي، العميد محمد معيوف الكتبي، الأسر المغادرة لقضاء الإجازة الصيفية خارج الدولة، ضرورة التأكد من فصل التيار الكهربائي بالكامل عن المنزل، وعدم ترك أي أجهزة كهربائية في حالة التشغيل، إضافة إلى إحكام إغلاق أسطوانات الغاز وإبعادها عن مصادر أشعة الشمس المباشرة، مع اتباع كل التوجيهات والإجراءات الوقائية.

وأوضح أنه تم إعداد خطط خاصة مع موسم الصيف، لرفع جهازية الفرق الميدانية على مستوى الأفراد والآليات، تركز على تقليل زمن سرعة الاستجابة للحوادث، وتعزيز التدابير الاحترازية لتفادي مخاطر الحرائق، حفاظاً على الأرواح والممتلكات، والحملات التفتيشية للوقوف على إجراءات الوقاية والسلامة في المنشآت الصناعية.

وحث أصحاب المنازل والمطاعم على ضرورة التأكد من توفر مستلزمات السلامة الخاصة بمواقد الطبخ، وفحص أنابيب توصيل الغاز، وعدم ترك الأسطوانات معرضة لأشعة الشمس المباشرة، وفحص الشبكات الكهربائية المكشوفة، وإجراء الصيانة الدورية للمعدات والأجهزة المنزلية مثل مكيفات الهواء، وإغلاق أنابيب الغاز بعد كل استخدام، ووضع أسطوانة الغاز خارج المطبخ، وعدم التدخين بالقرب من الستائر والمفروشات والتأكد من إطفاء السيجارة، ووضع أعواد الثقاب بعيداً عن متناول الأطفال.

وحذر من حوادث الحرائق في المركبات، نتيجة إهمال سائقي المركبات إجراء الصيانة الدورية لمركباتهم، موضحاً أن من أهم أسباب وقوع تلك الحوادث تحميل المركبات فوق الحمولة المحددة لها، وإهمال الصيانة الميكانيكية الضرورية لأمن وسلامة سياراتهم، وعدم فحص صلاحية وضغط هواء الإطارات، داعياً السائقين إلى ضرورة وضع طفايات حريق داخل السيارة وفق المواصفات المعتمدة.

وشدد العميد الكتبي على ضرورة تضافر جميع أفراد المجتمع، مواطنين ومقيمين، لدرء مخاطر الحرائق بمختلف أنواعها، خصوصاً حرائق الصيف، لما لها من آثار سلبية في سلامة الأفراد وممتلكاتهم، مؤكداً اهتمام «الدفاع المدني» بتوعية أفراد المجتمع بالإجراءات الواجب اتباعها، في المنزل والطريق وأماكن العمل والسيارة، لضمان تطبيق أرقى معايير الوقاية والسلامة في كل المواقع حفاظاً على سلامة الجميع، داعياً إلى عدم التردد في طلب مساعدة «الدفاع المدني» في أي وقت، على رقم هاتف الطوارئ (999).

«الدفاع المدني» طالبت الأسر المغادرة لقضاء الإجازة الصيفية خارج الدولة، بفصل التيار الكهربائي عن المنزل.