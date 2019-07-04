المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مشاة

اشتكى قرّاء قلة ممرات المشاة على الطرق الرئيسة داخل الضواحي السكنية في دبي، لافتين إلى أنهم يضطرون إلى المشي مسافات طويلة، لكي يتسنى لهم قطع الطرق والعبور إلى الجهة الأخرى.

تأخر

قالت متعاملة إنها دفعت الفاتورة المستحقة لخدمة الهاتف المتحرك، لكن شركة الاتصالات المعنية تأخرت نحو 24 ساعة لإعادة الخدمة، مشيرة إلى أن الشركة ألقت باللوم على الخدمة البنكية، لأن المبلغ لم يُحوّل إلى رصيدها، رغم نفي البنك للأمر، وتأكيده تحويل المبلغ فوراً.

سائقون

دعا سائقون الجهات المعنية إلى معاقبة من يتعمدون السير بمركباتهم في الشوارع المفتوحة الرئيسة ببطء، مشيرين إلى أنهم يربكون حركة المرور، ولا يعنيهم تكدس المركبات خلفهم، وقد يتسببون في وقوع حوادث قاتلة.

«الرميلة»

اشتكى سكان منطقة الرميلة 1 في عجمان، خصوصاً القريبين من برج «جيباس»، إحدى شركات المقاولات، بسبب تقاعسها عن تسوية التربة في المنطقة التي يوقف فيها القاطنون مركباتهم، إذ كانت الشركة تقوم بتفريغ الرمال الخاصة ببناء أحد الأبراج في المنطقة، وبعد الانتهاء من أعمال البرج لم تهتم بتسوية المنطقة وإزالة المخلفات.

صلاحية

أفاد قرّاء بأن عدداً من منافذ تجارة التجزئة في الدولة، يتعمد إبراز منتجات الألبان ومشتقاتها التي تقترب صلاحيتها من الانتهاء في مقدمة أرفف العرض، فيما يخفي المنتجات الحديثة الإنتاج في الخلف، ما يصعّب على المستهلكين الوصول إليها، والاضطرار إلى شراء منتجات تنتهي صلاحيتها خلال فترة قصيرة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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