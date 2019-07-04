15 يوليو بدء إعفاء مرافقي السياح دون 18 عاماً من رسوم التأشيرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تبدأ الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 15 يوليو الجاري تطبيق التسهيلات الخاصّة بإعفاء مرافقي السياح الأجانب القادمين إلى دولة الإمارات الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً من رسوم تأشيرة الدخول السياحية، بموجب القرار الذي أصدره مجلس الوزراء في شهر يوليو من عام 2018 والذي نص على منح هذا الإعفاء لهذه الفئة خلال الفترة من 15 يوليو حتى 15 سبتمبر من كل عام.

ويشمل الإعفاء الذي يتضمّن تسهيلات وحوافز قيّمة، الأبناء والبنات ضمن الفئة العمرية المحددة شريطة أن يكونوا برفقة الوالدين أو أحدهما القادمين إلى الدولة بموجب تأشيرات سياحية وبصرف النظر عن مدة صلاحية التأشيرة سواء كانت قصيرة أم طويلة.

ودعت الهيئة السياح القادمين إلى دولة الإمارات والذين يخططون لزيارتها خلال الصيف الجاري إلى الاستفادة من هذا الإعفاء الذي يخفف عن كاهل أرباب الأسر خاصة الكبيرة منها مبالغ كبيرة تشكّل في كثير من الأحيان عاملاً أساسيّاً في اختيار الوجهة السياحية للأسرة.

وقال المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة اللواء سعيد راكان الراشدي، إنّه بإمكان السياح التقدّم بطلباتهم لاستخراج التأشيرات السياحية من خلال تطبيقها الذكيّ (ica uae echannels) وضمن فئة (تأشيرة سياحة عائلية) أو موقعها الإلكتروني www.ica.gov.ae عبر رابط (القنوات الذكيّة للإقامة والجنسية)، وكذلك من خلال الناقلات الوطنية لدولة الإمارات (طيران الإمارات، طيران الاتحاد، فلاي دبي، العربية للطيران)، ووكلاء السفر المرخصين شريطة شراء التذاكر من خلال مكاتبهم، والفنادق في دولة الإمارات شريطة الالتزام بالحجز الفندقي لديها.

وقال إنّ الهيئة تصدر نوعين من التأشيرات السياحية هما قصيرة لمدة 30 يوماً برسوم قدرها 200 درهم للتأشيرة الواحدة، ويمكن تمديدها مرتين لمدة 30 يوماً في كل مرة، وطويلة ومدّتها 90 يوماً برسوم تبلغ 550 درهماً ويمكن تمديدها مرتين لمدة 30 يوماً في كل مرة، في حين تبلغ رسوم تمديد التأشيرة 600 درهم عن كل تمديد.

وأضاف الراشدي أنّ على الأسر الراغبة في الاستفادة من الإعفاء من رسوم التأشيرة والتي تتقدّم بطلباتها من خلال أنظمتها الإلكترونية اختيار فئة (تأشيرة سياحة عائلية) وتعبئة بيانات الأبوين، ومن ثمّ إضافة الأبناء وبياناتهم من خلال النظام الذي سيظهر لمقدم الطلب خلال فترة تطبيق التسهيلات أن الابن أو الابنة دون 18 عاماً معفى من الرسوم.

وأشار إلى أنّ هذه التسهيلات تسهم في دعم تنافسية دولة الإمارات كوجهة رائدة في مجال السياحة العائلية واستقطاب الزوار والعائلات من مختلف دول العالم للاستمتاع بما تضمه من معالم تاريخية وتراثيّة وترفيهية وشواطئ خلّابة، فضلاً عن الخدمات الفندقية والسياحية ذات المستويات العالمية، إضافة إلى الفعاليات الرياضية والفنية والعائلية على مدار العام.

وأكد الراشدي أن الهيئة وجهت منتسبيها العاملين في منافذ الدولة بالحرص على إسعاد الزوار والقادمين إلى الإمارات، وتقديم خدمات متميزة لهم وفي مقدمة ذلك تيسير الإجراءات وإنجاز المعاملات في أسرع وقت ممكن، واستقبالهم بالابتسامة والترحاب خصوصاً أنهم يشكلون الواجهة الرئيسة للدولة.

• الإعفاء يشمل الأبناء والبنات ضمن الفئة العمرية المحددة شريطة أن يكونوا برفقة الوالدين أو أحدهما.