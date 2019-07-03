«الوطنية للانتخابات» تحدد مقار وأعضاء لجان الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات عن مقار وأسماء أعضاء لجان الإمارات الخاصة بالدورة الرابعة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، التي تضطلع بمهام التنسيق مع إدارة الانتخابات في كل ما يتعلق بالأمور الفنية والتقنية والإدارية المتعلقة بسير العملية الانتخابية.

وتحدد اللجنة مقار لجان الإمارات، وتنسيق آليات التواصل بينها وبين اللجان المختلفة، وذلك بعد تشكيل اللجان بقرار من اللجنة الوطنية بناءً على اقتراحات دواوين الحكام، وتحديد مقرها في الإمارة المعنية، كما أن للجنة الإمارة دوراً محورياً إلى جانب بقية اللجان الفرعية التابعة للجنة في إعداد وتنفيذ الانتخابات.

وتعد لجان الإمارات من أهم الأجهزة التنفيذية للجنة الوطنية للانتخابات، التي تعمل عن كثب مع لجنة إدارة الانتخابات في تسيير الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بسير انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في كل إمارة، وتلعب هذه الجان دوراً محورياً في إدارة المشهد الانتخابي في الدولة.

ويضم تشكيل لجنة الإمارة ممثلين عن ديوان حاكم الإمارة والشرطة والبلدية، إضافة إلى شخصيات بارزة من القطاع الأهلي، ويقوم ديوان الحاكم بتحديد رئيس للجنة من بين أعضائها، ولها أن تقوم بتشكيل لجان فرعية تكون تابعة لها، لمعاونتها في أداء مهامها، وذلك بعد موافقة لجنة إدارة الانتخابات.

ومن أهم مهام لجنة الإمارة استلام قوائم الهيئات الانتخابية النهائية، وإشعار الأعضاء بها، وتوفير الاستمارات الخاصة بالعملية الانتخابية في المقر، إضافة إلى التنسيق مع بلدية الإمارة لتحديد أماكن الدعاية الانتخابية للمرشحين، كما يكون من اختصاصها اقتراح مقار لجان مراكز الانتخاب في الإمارة، وتحديد أماكن عقد الندوات واللقاءات.

ومن أهم مهام لجنة الإمارات استلام طلبات الترشح من أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في خوض تجربة الانتخابات، والتأكد من توافر كل الشروط فيها، ورفعها للجنة إدارة الانتخابات، ومراقبة تطبيق قواعد الحملات الانتخابية في الإمارة.

مواعيد عمل اللجان

حددت اللجنة الوطنية لإدارة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي أوقات عمل لجان الإمارات، التي تمتد من الأحد إلى الخميس، ابتداءً من السابعة والنصف صباحاً إلى الثانية والنصف بعد الظهر، إضافة إلى مقارها في كل إمارة، حيث تقع لجنة أبوظبي في غرفة التجارة والصناعة، ولجنة دبي في مركز دبي التجاري العالمي، ولجنة الشارقة في المجلس الاستشاري، وتتخذ لجنة عجمان من قاعة الشيخ حميد في متحف عجمان مقراً لها، وتقع لجنة أم القيوين في مركز التنمية الاجتماعية، ولجنة رأس الخيمة في الديوان الأميري، ولجنة الفجيرة في غرفة تجارة والصناعة.