رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام ينعون خالد القاسمي نجل حاكم الشارقة

المصدر: إمارات الدولة - الإمارات اليوم و وام

نعت وزارة شؤون الرئاسة ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السموّ حاكم الشارقة، الذي وافته المنية أمس، في المملكة المتحدة. وجاء في نص البيان الصادر عن وزارة شؤون الرئاسة: «(يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي)، صدق الله العظيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، نجل صاحب السموّ حاكم الشارقة، داعياً الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر السلوان».

وأمر صاحب السموّ رئيس الدولة، بتنكيس الأعلام في الدولة، وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام.

كما نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر صفحته على «تويتر»، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، نجل صاحب السمو حاكم الشارقة.

وقال سموه: «خالص العزاء لأخي الشيخ سلطان بن محمد القاسمي في وفاة خالد بن سلطان.. خالص العزاء لأبناء الشارقة ولشعب الإمارات.. أسأل الله أن يملأ قلب أخي الشيخ سلطان سلواناً وصبراً. رأينا عطفك وحبك لكافة أبناء وطنك.. رأينا قلبك الكبير والجميل، أسأل الله أن يربط على قلبك الجميل في مصابكم الجلل».

ونعى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر صفحته على «تويتر»، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، نجل صاحب السموّ حاكم الشارقة.

وقال سموّه: «تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة ابننا خالد بن سلطان القاسمي، رحمه الله، وإذ نتقدم إلى أخي العزيز الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، وعموم آل القواسم الكرام، بصادق العزاء والمواساة في مصابنا جميعاً، ندعو الله عز وجل أن يتغمد فقيدنا بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وكان ديوان صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نعى المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، نجل صاحب السموّ حاكم الشارقة، الذي وافته المنية، أول من أمس، 28 شوال 1440 هجرية الموافق الأول من يوليو 2019 ميلادية في المملكة المتحدة.

وفي ما يلي نص البيان: «بسم الله الرحمن الرحيم (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المغفور له بإذن الله الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، نجل صاحب السموّ حاكم الشارقة، الذي وافاه الأجل المحتوم في لندن بالمملكة المتحدة البريطانية، أول من أمس، 28 شوال 1440 هجرية الموافق 1 يوليو 2019 ميلادية.

ويتقدم ديوان صاحب السموّ حاكم الشارقة بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وأهل الفقيد وذويه، وعموم آل القواسم الكرام، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم صاحب السموّ حاكم الشارقة وآل القواسم الكرام الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وقد تقرّر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة ثلاثة أيام، وتقام صلاة الجنازة على جثمان الفقيد، اليوم، عند تمام الساعة التاسعة صباحاً بمسجد الملك فيصل في مدينة الشارقة، ثم يوارى جثمانه الثرى في مقبرة الجبيل، وتُقبل التعازي للرجال والنساء في قصر البديع بدءاً من بعد صلاة عصر اليوم ولمدة ثلاثة أيام».

كما نعى ديوان صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، نجل صاحب السموّ حاكم الشارقة، وجاء في البيان الصادر عن الديوان: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المغفور له بإذن الله الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السموّ حاكم الشارقة».

وتقدم ديوان صاحب السموّ حاكم عجمان بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأهل الفقيد وذويه وعموم آل القواسم الكرام، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم صاحب السموّ حاكم الشارقة وآل القواسم الكرام الصبر والسلوان. وتقرّر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة عجمان لمدة ثلاثة أيام.

ونعى ديوان صاحب السموّ الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، نجل صاحب السموّ حاكم الشارقة. وجاء في بيان الديوان: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السموّ الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، نجل صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة».

وتقدّم ديوان صاحب السموّ حاكم أم القيوين بأحر التعازي وصادق المواساة إلى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى أسرة الفقيد. وتقرّر إعلان الحداد الرسمي في إمارة أم القيوين وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام.

ونعى ديوان صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، نجل صاحب السموّ حاكم الشارقة، وجاء في نص البيان: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، المغفور له بإذن الله الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، نجل صاحب السموّ حاكم الشارقة».

وتقدم ديوان صاحب السموّ حاكم الفجيرة بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأهل الفقيد وذويه وعموم آل القواسم الكرام. وتقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الفجيرة لمدة ثلاثة أيام.

كما نعى ديوان صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، نجل صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وجاء في نص البيان: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، نجل صاحب السموّ حاكم الشارقة».

وتقدّم ديوان صاحب السموّ حاكم رأس الخيمة بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وأهل الفقيد وذويه وعموم آل القواسم الكرام، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم صاحب السموّ حاكم الشارقة وآل القواسم الكرام الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وتقرّر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة رأس الخيمة لمدة ثلاثة أيام.

محمد بن راشد:

• «خالص العزاء لأخي الشيخ سلطان بن محمد القاسمي في وفاة خالد بن سلطان.. خالص العزاء لأبناء الشارقة ولشعب الإمارات».

ولي عهد أبوظبي:

• «نتقدم إلى أخي العزيز الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، وعموم آل القواسم الكرام، بصادق العزاء والمواساة في مصابنا جميعاً».