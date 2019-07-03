المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تأخير

استغرب متعامل مع موقع إلكتروني متخصص في توصيل طلبات الطعام بدبي، ويرفع شعار سرعة توصيل الطلبات، من تأخير توصيل وجبة له لفترة تصل إلى ساعة ونصف الساعة، على الرغم من أن الموقع يحدد المدة القصوى لتوصيل الطلبات بنحو 45 دقيقة على موقعه.

تأشيرة

قالت متعاملة مع مركز للتأشيرات المتعددة في دبي، إنها اضطرت إلى الانتظار فترة تتجاوز أربع ساعات، للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة لدولة أوروبية، على الرغم من اختيارها خدمة «في آي بي» وسدادها مبلغ يتجاوز 600 درهم للخدمة، فيما لاحظت أن متعاملي الخدمة العادية ينجزون معاملاتهم بشكل أسرع.

تجاوب

تجاوباً مع شكوى أحد القراء نُشرت في زاوية «سكيك» أخيراً، حول تأخر وصول أوراق الإقامة الخاصة به، عبر شركة زاجل، تواصلت الشركة مع المشتكي واعتذرت له عن التأخير، وقدمت له هدية.

إنترنت

اعتبر قراء اشتراط مزودي خدمة الإنترنت في الدولة، الالتزام بعقود طويلة الأمد لمدة عامين، تلزمهم بباقات بأسعار مرتفعة ثابتة لمدة طويلة، بمثابة شرط إذعان، داعين هيئة تنظيم الاتصالات إلى التدخل من أجل وقف هذا الشرط، وإتاحة الإنترنت للجميع بأسعار معقولة.

مطار

قال قراء إنهم واجهوا صعوبات للوصول إلى مطار الشارقة الدولي، أخيراً، جراء تغيير المدخل، مع عدم وجود لوحات إرشادية تساعدهم على الوصول للمدخل الجديد.

تأمين

اشتكى مستأجر من لجوء الشركة المسؤولة عن إدارة العقار إلى اقتطاع كامل مبلغ التأمين الإيجاري، بعد أن تأخر في إخلاء شقته بأحد الأبراج السكنية في إمارة الشارقة لمدة ثلاثة أيام فقط.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com