محمد بن زايد ينعى خالد بن سلطان القاسمي

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي .

وقال سموه في حسابه على تويتر " تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة ابننا خالد بن سلطان القاسمي رحمه الله، وإذ نتقدم إلى أخي العزيز الشيخ سلطان بن محمد القاسمي وعموم آل القواسم الكرام بصادق العزاء والمواساة في مصابنا جميعا، ندعو الله عز وجل أن يتغمد فقيدنا بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته..إنا لله وإنا إليه راجعون".

Share طباعة لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App