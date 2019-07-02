«التوطين»: موافقة ولي الأمر «خطياً» شرط تشغيل الأحداث صيفاً

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

اشترطت وزارة الموارد البشرية والتوطين على الطلبة الأحداث، الراغبين في الانضمام لبرنامج التدريب والعمل الصيفي لدى عدد من منشآت وشركات القطاع الخاص، خلال أشهر الصيف، المعروف باسم «وجهني»، ضرورة إرفاق موافقة خطية لولي الأمر مع الأوراق المطلوبة للتسجيل ضمن البرنامج.

وبدأت الوزارة تلقي طلبات تسجيل الطلبة المواطنين من مرحلتي التعليم الجامعي والثانوية العامة، للالتحاق بالبرنامج الذي يتيح فرصاً توظيفية «مؤقتة» هذا العام، بالتعاون مع شركاء من خمسة قطاعات رئيسة، تشمل: القطاع المالي والمصرفي، وقطاع الطيران، وقطاع السياحة، والقطاع الصحي، وقطاع التجزئة.

وبحسب الموقع الرسمي للوزارة، فإن برنامج «وجهني» - الذي يعد أحد البرامج الوطنية للتدريب الميداني والصيفي - يهدف إلى توجيه وتأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات للعمل في القطاع الخاص.

وأفاد مصدر في وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن تشغيل الأحداث وتدريبهم - بالضوابط والقواعد الواردة في التشريعات المعمول بها - يعدان عملاً هادفاً، ولا يتضمن أي انتقاص أو اعتداء على تلك المرحلة السنّية، موضحاً أن «الأحداث لا يملكون الأهلية القانونية التي تبيح لهم التعاقد، لذا فإن الوزارة - بموجب القانون والقرارات المنفذة له - تصبح نائباً عنهم، من منطلق حرصها على تمتعهم بالحقوق كافة المقررة للعمال في ظروف مماثلة».

وقال المصدر، لـ«الإمارات اليوم»، إن «قرار تشغيل الأحداث وتدريبهم، يأتي انسجاماً مع القانون والاتفاقيات الدولية التي كانت الدولة طرفاً فيها، ويراعي ما قد يحيط بالأحداث من ظروف تستدعي عملهم، كما أن من شأن ذلك أن يشد عضد الطالب، كما أن الحدث يستمد حقه في التشغيل والتدريب من القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، وأيضاً من المرسوم الاتحادي بشأن التصديق على الاتفاقية الأساسية لمنظمة العمل الدولية حول الحد الأدنى لسنّ الاستخدام، إذ أصبحت تلك الاتفاقية بمثابة قانون داخلي كسائر القوانين الاتحادية السارية في الدولة».

ونوّه المصدر بأن هذه الاتفاقية أجازت لأي دولة عضو لم يبلغ اقتصادها وتسهيلاتها التعليمية درجة كافية من التطور، أن تنزل بالسن إلى 14 سنة، كما نصّت الاتفاقية على أنه لا يجوز أن يقل الحد الأدنى للسن عن 18 سنة للقبول في أي نوع من أنواع الاستخدام أو العمل، مؤكداً صدور قرار وزاري سنة 2016، بشأن تشغيل وتدريب الطلبة، عرف الحدث بمن بلغ سنة الـ15، ولم يبلغ سن الـ18.

الحد الأدنى للسن

ينص القانون الاتحادي، بشأن تنظيم علاقات العمل، على عدم جواز تشغيل الأحداث من الجنسين قبل تمام الـ15 سنة، لكن تلته مباشرة مواد تبين ما يقدمه الحدث من مستندات (من بينها موافقة كتابية ممن له الولاية أو الوصاية على الحدث، وما يحظر تشغيل الحدث فيه من أعمال، وساعات العمل الفعلية، بما يجعل العمل ملائماً لتلك المرحلة السنية)».

«وجهني» يعد أحد البرامج الوطنية للتدريب الميداني والصيفي.