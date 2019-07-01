اللجنة الوطنية للانتخابات: 50.58% زيادة في قوائم الهيئات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، أمس، قوائم الهيئات الانتخابية لجميع إمارات الدولة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، والتي ضمت 337 ألفاً و738 عضواً، لتشهد زيادة تصل إلى 50.58% مقارنة بقوائم الهيئات الانتخابية للعام 2015، والتي بلغت 224 ألفاً و281 مواطناً ومواطنة.

وتحظى المرأة الإماراتية بحضور مميز في القوائم الانتخابية للعام 2019 بنسبة تصل إلى 50.62% مقابل نسبة الذكور والتي بلغت 49.38%، وهو ما يبرز الإيمان الكبير لقيادة دولة الإمارات بالدور الفاعل للمرأة في تطور مسيرة العمل النيابي، وخدمة الوطن والمساهمة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وتميّزت القوائم المعلنة بمشاركة كبيرة من الشباب، انطلاقاً من دورهم كركيزة رئيسة لمسيرة التقدم في دولة الإمارات، حيث بلغت نسبة الشباب في قوائم العام 2019 (من الفترة العمرية 21 عاماً ولغاية 40 عاماً) 61.32% من إجمالي قوائم الهيئات الانتخابية، حيث يشكل الشباب من عمر 21 عاماً إلى 30 عاماً نسبة 30.04%، فيما تبلغ الفئة العمرية من 31 عاماً إلى 40 عاماً نسبة 31.28%، وهو ما يفسح المجال لمشاركة واسعة من الشباب الإماراتي في العملية الانتخابية التي سوف تمتد على جميع مناطق دولة الإمارات لاختيار ممثلين لهم تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي.

وتضم قوائم الهيئات الانتخابية الواردة للجنة من دواوين أصحاب السمو الحكّام وحسب التوزيع الجغرافي لها 101549 عضواً في إمارة أبوظبي، و60772 عضواً في إمارة دبي، و64293 عضواً في إمارة الشارقة، و10165 عضواً في إمارة عجمان، و6653 عضواً في إمارة أم القيوين، و55289 عضواً في إمارة رأس الخيمة، و39017 عضواً في إمارة الفجيرة.

وأشادت اللجنة الوطنية للانتخابات بالجهود النوعية التي تبذل للارتقاء بالعملية الانتخابية وتعزيز مسيرة النجاحات التي تحققها من خلال توفير جميع المقومات والإمكانات التي تسهم في تسهيل عمليات التصويت لأعضاء الهيئات الانتخابية في جميع الإمارات، والتي تأتي نتيجة التعاون البنّاء والفاعل من جميع الجهات المعنية في تنظيم الدورة الرابعة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

دعم لامحدود

وقال وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات عبدالرحمن العويس: «إن الإعلان عن القوائم الانتخابية مؤشر عملي إلى التطور النوعي والمستمر الذي تشهده مسيرة التنمية السياسية على مستوى الدولة، التي تسير وفق نهج التمكين السياسي الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في خطابه بمناسبة العيد الوطني الرابع والثلاثين لتأسيس دولة الإمارات، والذي يسهم في الارتقاء بالتجربة البرلمانية للدولة، وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي ليكون سلطة تشريعية مساندة ومرشدة للسلطة التنفيذية، والارتقاء بتجربته إلى مرحلة أكبر تمثيلاً والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين».

وتنشر اللجنة الوطنية للانتخابات تفاصيل قوائم الهيئات الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 عبر موقعها على الإنترنت www.uaenec.ae كما سيتم نشرها أيضاً في الصحف الرسمية.

ورود الأسماء في القوائم

دعت اللجنة الوطنية للانتخابات المواطنين للتعرف إلى ورود أسمائهم في قوائم الهيئات الانتخابية لانتخابات 2019، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، أو عبر التطبيق الذكي الذي يحمل عنوان «اللجنة الوطنية للانتخابات»، أو بالتواصل مع مركز اتصال اللجنة الوطنية للانتخابات على الرقم 600500005، حيث يستطيع البحث عنه بواسطة النظام الآلي من خلال رقم الهوية أو التحدث مباشرة مع موظف المركز، كما يمكن زيارة مقار لجان الإمارات المنتشرة في جميع إمارات الدولة للتأكد من ورود الاسم في القوائم الانتخابية الخاصة بالإمارة التي يمثلها.

50.62 %

نسبة حضور المرأة الإماراتية، في القوائم الانتخابية لعام 2019.