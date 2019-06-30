إشهار عدد 6 نزلاء إسلامهم بمؤسسة رأس الخيمة العقابية والإصلاحية

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

أعلن ستة نزلاء من الجنسين إسلامهم في إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ودخولهم في الإسلام ونطق الشهادتين، بحضور مدير المؤسسة العقابية والاصلاحية العميد يعقوب يوسف أبو ليلة وذلك بالتعاون مع جمعية دار البر وصندوق الزكاة.

من جهتهم، عبر النزلاء عن سعادتهم بعد إسلامهم، حيث أفادوا بأنهم كانوا يفكرون في اعتناق الإسلام منذ فترة طويلة لما شاهدوه من حسن أخلاق المسلمين والتعامل الحسن معهم، إلى جانب المعاملة الطيبة والإنسانية التي تلقوها من قبل المسؤولين من المؤسسة العقابية والإصلاحية والتي كانت الدافع القوي الذي عزز رغبتهم في دخول الإسلام.