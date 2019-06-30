«محمد بن راشد للإسكان» تنفذ 26 مسكناً جديداً في حتا بـ 30 مليون درهم

المصدر: أمين الجمال - دبي

تنفذ مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مشروعاً جديداً في منطقة حتا، يضم 26 مسكناً بكلفة تزيد على 30 مليون درهم، فيما أنجزت المرحلة الأولى من مشروع الـ«356 مسكناً»، البالغة كلفته 560 مليون درهم.

وشملت المرحلة الأولى تسليم 80 بيتاً للمواطنين.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، سامي قرقاش، في تصريحات للصحافيين، أول من أمس، على هامش تكريم شركاء المؤسسة الاستراتيجيين: «منطقة حتا تشهد حالياً إنشاء وتوزيع عدد كبير من المساكن للمواطنين، إذ كان آخر توزيع للمساكن في هذه المنطقة في عام 2009»، موضحاً أن المؤسسة سلّمت من مشروع الـ«346 مسكناً» 80 بيتاً للمستفيدين، خلال الفترة الحالية، كمرحلة أولى، وجارٍ حالياً تحديث بيانات المستفيدين من المرحلتين الثانية والثالثة، حتى يتم توزيع المساكن عليهم حال الانتهاء من المشروع، الذي من المتوقع إنجازه آخر العام الجاري.

وأضاف أن «المؤسسة تنفذ المشروع الثاني (26 مسكناً) للمواطنين في أحياء بيوت ذويهم، ويأخذ تنفيذ المشروع طبيعة مختلفة عن المشروع السابق، حيث تحافظ المؤسسة على الارتفاعات والانخفاضات في منطقة تنفيذ الوحدات السكنية، لأنها عند سفح جبل، ومن ثم أنشأنا قنوات مائية لمواجهة مياه الأمطار والسيول، ولا يؤثر ذلك في مخزون المياه، إضافة لذلك عملت المؤسسة على توفير محطة لمعالجة هذه المياه، وهي تعمل حالياً، وسيتم تحويل جزء منها إلى محطة إطفاء تابعة للدفاع المدني، بحيث توزع أنابيب من المحطة في هذه المنطقة لسرعة وسهولة مواجهة أي طارئ يحتاج إلى تدخل الدفاع المدني كالحرائق».

وأشار إلى أن مساحة الفيلا في مشروع (26 مسكناً) تبلغ 3000 قدم مربعة، وسيبدأ تنفيذ المشروع قريباً، ويستغرق إنجازه عاماً ونصف العام، ومن المتوقع تسليم فلل المشروع نهاية 2020.

من جهة أخرى، كرّمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان شركاءها الاستراتيجيين من الهيئات والوزرات والدوائر الحكومية والرعاة، وذلك خلال الحفل الذي نظمته أخيراً في فندق فرساتشي بدبي، وذلك تقديراً لجهودهم وتعاونهم ومشاركاتهم الفاعلة في إنجاح جهود المؤسسة خلال عام 2018.

وشدّد قرقاش على أهمية تعزيز العلاقة الوثيقة التي تربط المؤسسة بشركائها الاستراتيجيين والرعاة ووسائل الإعلام المختلفة، مؤكداًً أهمية دورهم البارز في إيصال رسالة المؤسسة للمجتمع وخدمة أهدافها، وتحقيق رؤيتها المتمثلة في توفير (مسكن لكل مواطن) تتوافر فيه الاستدامة ورفاهية العيش ومقومات النجاح.