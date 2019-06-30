«طرق دبي» تحوّل 90% من مركبات الليموزين إلى صديقة للبيئة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمد مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات برئاسة المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير، مبادرة تحويل 90% من مركبات الليموزين في دبي إلى مركبات صديقة للبيئة (هجينة وكهربائية)، بحلول عام 2026، وتُعد المبادرة الأولى من نوعها على مستوى العالم في تبني تحويل شبه كامل لمركبات الليموزين لتكون صديقة للبيئة.

ووفقاً للخطة التي سيجري تنفيذها على مدى سبع سنوات، فإن 65% من مركبات الليموزين ستكون هجينة (هايبرد)، و25% مركبات كهربائية، وتتضمن الخطة رفع النسبة من 6% حالياً إلى 10% في 2020 ثم 20% في 2021، ترتفع بعد ذلك إلى 30% في 2022، لتصل إلى 40% في 2023، و55% في 2024، ثم 70% في 2025، وسيكون تحقيق النسبة المستهدفة 90% في 2026.

وقال الطاير: «يبلغ عدد مركبات الليموزين في إمارة دبي أكثر من 6500 مركبة، موزعة على أكثر من 100 شركة، ويقدر متوسط المسافة التي تقطعها كل مركبة بنحو 400 كم يومياً، وهي بذلك تنتج أكثر من 44 طناً من الانبعاثات الكربونية سنوياً».

وأشار إلى أن الدراسات التي أجرتها الهيئة على استخدام المركبات الكهربائية والهجينة، أظهرت أن الوفر المالي من استخدام المركبات الكهربائية خلال دورة حياة كل مركبة يقدر بأكثر من 20 ألف درهم، فيما يقدر الوفر المالي للمركبات الهجينة بأكثر من 30 ألف درهم، ومن الناحية البيئية فإن المركبات الكهربائية لا تنتج أي انبعاثات كربونية ضارة، في حين يسهم استخدام المركبات الهجينة في خفض الانبعاثات الكربونية الضارة بنسبة 40%.