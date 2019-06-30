«كهرباء دبي»: خطط لإنشاء 5 محطات نقل رئيسة خلال 3 سنوات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي عن خططها لإنشاء خمس محطات نقل رئيسة جهد 400 كيلوفولت خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتضاف إلى العدد الإجمالي للمحطات الحالية البالغ 22 محطة، فقد تم تدشين محطة واحدة خلال هذا العام، وذلك ضمن باقة من المشروعات التطويرية الهادفة إلى تعزيز ورفع كفاءة شبكة النقل بقيمة إجمالية تصل إلى 2.2 مليار درهم.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة سعيد محمد الطاير: «تسعى الهيئة لدعم ورفع قدرة وكفاءة شبكات نقل الكهرباء، من خلال توفير بنية تحتية ومرافق خدمية مميزة للطاقة؛ من شأنها أن تلبي جميع احتياجات التنمية المستدامة في إمارة دبي، وتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة».

وأضاف: «تأتي الخطط الطموحة لتعزز القدرة المركبة لإنتاج الطاقة لدى الهيئة، التي وصلت إلى 11.100 ميغاوات في عام 2019، في حين بلغ الطلب الذروي على الطاقة الكهربية 8507 ميغاوات لعام 2018، مقارنة مع 8232 ميغاوات عام 2017، أي بنسبة نمو قدرها 3.3%»

وتابع الطاير: «تمثل المحطات الخمس جهد 400 كيلوفولت دفعة قوية لجهود الهيئة الرامية إلى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في دبي، وقد رصدنا استثمارات بقيمة 86 مليار درهم في قطاع الطاقة في دبي على مدى السنوات الخمس المقبلة، الأمر الذي سيكون له دور فاعل في دعم نمو الاقتصاد الأخضر».