باولا غريم: اهتمامي بالتسامح مرتبط بتجاربي الشخصية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتبرت عضو اللجنة العلمية لجائزة الشيخ زايد للكتاب، المستعربة والمترجمة لدى الأمم المتحدة، الدكتورة باولا سانتيَان غريم، نفسها بوتقة ثقافات ولغات متنوعة، مشيرة إلى أن اهتمامها بقيمة التسامح مرتبط بتجاربها الشخصية، وحياتها الأكاديمية، وتطلعات الطفولة التي داعبت أحلامها.

وذكرت في تقرير نشرته مجلة «ومضات»، الصادرة عن مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة أخيراً، أنها إسبانية الجنسية، ومسقط رأسها مدينة برشلونة، بينما والداها من الأرجنتين، اضطرا للهجرة إلى أوروبا، عند تفشي حكم الديكتاتورية العسكرية في بلادهما. وجدها لأمها من رومانيا، وجدتها من يوغوسلافيا السابقة، وكلاهما من أصول ألمانية. أما ابنتها سلمى فمزيج من أب مغربي وأم إسبانية، وشكلها روسي، ولسانها الثاني عربي.

وأوضحت أن الحياة علمتها، خلال مسيرتها الأكاديمية، والأسفار التي قامت بها، أن التسامح مفتاح لكل عقل وكل قلب، مؤكدة ضرورة أن يتسامح البشر ليتعايشوا ويتعارفوا.

وأشارت إلى أن تعلم لغات جديدة يعزز من التسامح والتقارب بين الشعوب، ويوفر مفردات وقواعد تمكننا من التواصل بسلاسة مع أناس جدد، كما يوفر لنا فرصة للتعرف إلى وجهات نظر مختلفة، ويتيح التعمق في لغتنا الأصلية.

وباولا حاصلة على شهادة الدكتوراه في اللسانيات العربية من جامعة غرناطة بإسبانيا، وهي تحاضر في عدد من الجامعات العربية والأجنبية، منها جامعتا برشلونة وبومبيو فابرا بإسبانبا، وجامعتا ميديلبوري وميتشغان بأميركا، وجامعة الأخوين بالمغرب.

- باولا أكدت أن الحياة

علّمتها أن التسامح

مفتاح لكل عقل

وكل قلب.