طقس غائم جزئياً مع احتمال تشكّل الضباب

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، ويحتمل تكوّن السحب على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر، ورطباً ليلاً وفي صباح الغد الباكر، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط نهاراً شرقاً وتكون مثيرة للغبار.

كما توقع أن تكون الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية /‏ 18 - 30 كم/‏ساعة، تصل إلى 40 كم/‏س أحياناً، والبحر في الخليج العربي يكون الموج خفيفاً إلى متوسط بوجه عام، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:23 والمد الثاني عند الساعة 07:04، والجزر الأول عند الساعة 12:53 والجزر الثاني عند الساعة 02:19.

وتوقع المركز أن يكون موج بحر عمان خفيفاً إلى متوسط بوجه عام، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:57 والمد الثاني عند الساعة 05:52، والجزر الأول عند الساعة 09:08 والجزر الثاني عند الساعة 23:38.