«الخبرة وتدني الراتب» تواجهان المواطنين الباحثين عن عمل

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أفاد مواطنون مشاركون في فعاليات اليوم المفتوح للتوظيف، الذي أقيم أمس في أبوظبي، بأنهم فوجئوا باشتراط غالبية جهات العمل المشاركة توافر عنصر الخبرة لدى المتقدمين للحصول على وظائف فنية، منتقدين ما وصفوه بـ«ضعف الرواتب المقدمة في عروض العمل»، والتي راوحت حسب قولهم، ما بين 5 و11 ألف درهم شهرياً.

وشهد اليوم التوظيفي المفتوح حضوراً كبيراً قارب 1200 من المواطنين الباحثين عن عمل، سجّلت المواطنات النسبة الأكبر، تنافسوا جميعاً على 226 فرصة عمل، 68% منها خُصصت لحملة مؤهل الثانوية العامة بإجمالي 387 وظيفة، مقابل 91 وظيفة لحملة البكالوريوس، و40 وظيفة لمؤهلات أخرى مختلفة.

وحرص وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، على تفقد أروقة اليوم المفتوح للتوظيف، والتحدث مع المشاركين.

وتفصيلاً، نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أمس، يوماً مفتوحاً لتوظيف المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل، وذلك في إطار مبادرة مسرعات الظفرة للتوطين في إمارة أبوظبي، التي يرعاها سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بتوفير ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي على مستوى الإمارة.

واستهدف اليوم المفتوح، الذي امتدت فعالياته من العاشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً، في مركز أبوظبي للمعارض (أدنيك)، توظيف 226 مواطناً ومواطنة في قطاعات اقتصادية حيوية، من خلال 26 شركة تابعة للقطاعين شبه الحكومي والخاص، شاركت في الفعاليات بتوفير عديد من الشواغر لمؤهلات مختلفة، بينها نحو 300 وظيفة فنية لحملة الثانوية العامة في مجالي الصيانة والعمليات، بجانب 20 وظيفة أخرى للمؤهل نفسه في قطاع الأمن.

كما ضمت قائمة الوظائف المتاحة في اليوم التوظيفي 30 وظيفة ضمن برنامج خريج إداري، و24 وظيفة ضمن برنامج الطيارين المتدربين، جميعها لحملة البكالوريوس، بجانب وظائف أخرى في قطاعات مثل الخدمات والتسويق والمبيعات والموارد البشرية وإدارة المشاريع وإدارة المواقع والبرمجة والاتصالات والتدقيق ومراقبة الجودة والصحة والسلامة والبيئة والسياحة والفندقة، بجانب وظائف في قطاع الهندسة الإنشائية وأخرى في مجال المحاسبة.

وشهد اليوم المفتوح حضوراً كثيفاً من قبل المواطنين الباحثين عن العمل، راوح ما بين 1000 و1200 مواطن ومواطنة، فيما سجّلت المشاركة النسائية نسبة حضور أكبر من الشباب، حيث حرص عشرات منهن على الحضور بصحبة آبائهن أو أزواجهن.

وأعرب شباب مشاركون في اليوم المفتوح عن سعادتهم بعدد الوظائف التي أتاحها المعرض، مشيدين بحرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على تنظيم مثل هذه الفعاليات، فيما انتقد آخرون إصرار عدد كبير من الشركات التي عرضت وظائف فنية على توافر عنصر الخبرة لدى الراغبين في العمل لديها، متسائلين «كيف نمتلك خبرات في مجالات فنية بينما نحمل مؤهل الثانوية العامة؟».

وقالت عائشة سالم، حاصلة على بكالوريوس إدارة أعمال: «أشارك للمرة الثانية في معرض توظيفي، حيث إنني لم أوفق خلال المعرض السابق في الحصول على وظيفة، نتيجة الزحام الكبير، لكن اللجنة المنظمة حرصت هذه المرة على اتخاذ تدابير أسهمت في سرعة إنجاز طلبات المتقدمين، وبالتالي خفض نسبة الزحام على التسجيل».

فيما أبدى عادل سعيد العامري، حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال، سعادته بحصوله على فرصة عمل لدى أحد البنوك المشاركة في اليوم التوظيفي المفتوح، مؤكداً أنه أجرى مقابلة عمل لم تتجاوز ربع ساعة، وتمكن بعدها من الحصول على عرض عمل جيد.

في المقابل أعرب كل من أحمد عبدالله وسعيد المرزوقي وموزة إبراهيم الزعابي، عن حزنهم البالغ جراء اشتراط ممثلي الشركات التي أجرت لهم مقابلات توظيفية، توافر عنصر الخبرة لدى المتقدمين للوظائف، مؤكدين أن هذه الشركات توفر برامج تدريبية للموظفين الجدد في القطاعات الفنية، ومن ثم ليس من الضروري الإصرار على شرط الخبرة، لاسيما أن النسبة الأكبر من المؤهلات المطلوبة للوظائف من الثانوية العامة،وهو ما أيّده كل من عبدالرحمن آل علي، ومحمد البريكي، ولولوا إبراهيم، الذين انتقدوا ضعف الرواتب المقدمة من قبل بعض الشركات المشاركة في اليوم التوظيفي، مؤكدين أنهم تلقوا عروضاً برواتب لا تتجاوز 5000 درهم شهرياً.

وعلى مدار اليوم المفتوح أجرى ممثلو الشركات مقابلات وظيفية مباشرة مع الباحثين عن العمل، عرضت خلالها الفرص المتاحة لديها وقدّمت عروض عمل للكثير من الشباب، فيما أبرمت عقود عمل فورية لعدد كبير منهم.

وعرضت أكاديمية أدنوك الفنية 300 شاغر وظيفي يتم من خلالها إلحاق شاغليها ببرامج تعليمية وتدريبية في أكاديمية أدنوك، تستغرق 30 شهراً مقسمة على خمس مراحل، الأولى برنامج عام عن العمل البترولي، والثانية برنامج متخصص، والثالثة برنامج فني، والرابعة تدريب علمي، والخامسة تدريب متخصص.

وذكر ممثل التوظيف بالأكاديمية، أن شروط القبول تتلخص في أن يكون المتقدم مواطن أو من أبناء المواطنات، وأن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن يكون أدى الخدمة الوطنية أو معفى منها، وأن يراوح عمر المتقدم بين 17 و25 سنة، وأن يكون لائقاً طبياً، وأن يجتاز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

وأفاد بأن مميزات الدراسة بالأكاديمية تتمثل في الحصول على مكافأة مالية شهرية 5 آلاف درهم في المراحل الأولى والثانية والثالثة، ثم ترتفع إلى ما بين 10 آلاف و11 ألفاً و500 درهم في المرحلتين الرابعة والخامسة، بجانب امتيازات وظيفية أخرى مثل العلاج الطبي، والكتب والقرطاسية، ومواد ولوازم الدراسة، وملابس التدريب، وأحذية السلامة، ولوازم التدريب الأخرى، وسكن ومواصلات للطلبة المستحقين.

الوزير يجري مقابلة عمل

تفقد وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، أروقة اليوم المفتوح للتوظيف، وتحدث مع مسؤولي جهات العمل المشاركة، كما تحدث مع عدد من الشباب الباحثين عن عمل، مطالباً إياهم بالتحلي بالصبر والحرص على تطوير خبراتهم.

وخلال تفقده إحدى المنصات التي تعرض وظائف، تحدث مع إحدى الفتيات الباحثات عن عمل فيما يشبه مقابلة عمل، ثم تحدث مع مسؤولي المنصة مطالباً إياهم بمساعدة الشباب الباحثين عن عمل خلال المقابلات الوظيفية.

استقطاب الباحثين عن عمل

أكد وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، في تصريحات صحافية أن تجربة اليوم المفتوح للتوظيف حققت نجاحاً كبيراً، ونسبة رضا مرتفعة لدى الشباب المواطنين الباحثين عن عمل، خصوصاً بعد رصد حصول عدد منهم على وظيفة خلال ساعتين أو ثلاث ساعات.

وقال الوزير: «نحرص على تنظيم أيام توظيف مفتوحة في مختلف قطاعات العمل، لاستقطاب الباحثين عن فرص وظيفية من المواطنين والمواطنات، ولإجراء المقابلات الوظيفية المباشرة مع الشركات التي تشارك في أيام التوظيف، بهدف تعزيز فرص الحصول على فرصة العمل، سواء من خلال عروض أو عقود العمل التي تبرم مباشرة بين المواطن والشركة المعنية».

ودعا الشباب إلى ضرورة التحلي بالمرونة عند متابعة عروض العمل الوظيفية، والسعي لاكتساب الخبرات من سوق العمل بما يؤهلهم للحصول على فرص وامتيازات وظيفية أفضل مستقبلاً.

- مواطن يحصل على فرصة عمل جيدة في أحد البنوك خلال 15 دقيقة.