«شؤون الأسرة» تدعو إلى توحيد الجهود للحد من حوادث الأطفال

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

دعت إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، جميع الجهات المعنية لتوحيد جهودها للحد من حوادث الأطفال في البيوت، وبحث أبرز مصادر الخطر للأطفال، وأسباب وقوع الحوادث، مثل الغرق والسقوط من الشرفات والحرائق، وتبنّي الممارسات والإجراءات اللازمة للتصدي لها.

ومع وقوع عدد من الحوادث التي ذهب ضحيتها أطفال في الفترة الأخيرة، نتيجة إجراءات السلامة في المنازل، شددت مدير إدارة سلامة الطفل، هنادي صالح اليافعي، على أهمية إلزام الجهات المتخصصة السكان بتركيب أنظمة كشف الدخان والحماية من الحرائق في جميع المنازل، مشيرة إلى أن معظم البيوت لا تلبي معايير السلامة للأطفال الصغار، وأن أخطر المهددات للطفل تكمن في البيت، حيث يقضي الطفل فيه أكثر ساعات يومه.

وطالبت الأهالي التأكد من وجود جميع أدوات السلامة في البيوت، وتجنب ترك الأطفال وحدهم في المنازل مهما كانت الظروف.

وقالت اليافعي: «تولي القيادة سلامة الفرد والمجتمع أهمية قصوى، حيث عممت أخيراً كثيراً من التوجيهات في هذا الإطار، ومنها توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الدفاع المدني بالدولة، في يناير 2018، إلى التأكد بشكل عاجل من وجود أنظمة حماية من الحرائق متصلة مع الدفاع المدني مباشرة في كل بيوت المواطنين، على أن تتحمل الحكومة كلفتها لمن لا يستطيع، كما وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، دائرة الإسكان بالشارقة، في فبراير 2018، للتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني في الإمارة، بتركيب أجهزة كشف الحرائق والدخان في المساكن الحكومية الممنوحة من قِبَل حكومة الشارقة».

ودعت المؤسسات المعنية إلى تكثيف تطبيق الإجراءات الوقائية وحملات التوعية، التي تعد من أهم الأدوات لمواجهة هذه الحوادث، مطالبة الجهات التنفيذية بوضع حوافز أكبر وعقوبات رادعة تضمن التزام ملاك العقارات والمؤجرين بشروط ومعايير السلامة للأطفال.