المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بيع

اشتكى قارئ وقوف أحد الباعة الجائلين على جانب الطريق، عند مخرج شارع الخان في الشارقة بالاتجاه إلى دبي، وذلك لبيع زجاجات المياه، مبيناً خطورة الموقع، وإمكانية تعرضه للدهس، إلى جانب البيع العشوائي غير القانوني.

أدوية

اشتكى مرضى من قيام مراكز طبية خاصة بصرف بدائل للأدوية الموصوفة من قبل الطبيب، بحجة أن بعض شركات التأمين تضع سقفاً للمبالغ التي يتم دفعها للمريض.

استجابة

استجابت هيئة الطرق والمواصلات لشكوى مقيم في دبي من سائق تاكسي قاد مركبته بطريقة عدوانية على شارع الشيخ زايد، وحرصت على التحقيق الفوري في الشكوى، وأبلغت الشاكي بنتيجة التحقيق، وأثنت على اهتمامه ودوره الإيجابي.

ازدحام

جدد مستخدمون لشارع الاتحاد في عجمان شكواهم من توقف السيارات للتزود بالوقود في محطة «أدنوك»، الواقعة يمين الشارع، ما يتسبب في تعطيل حركة السير وازدحام السيارات.

قصاصات

طالب قراء يسكنون في مبانٍ سكنية، المُلاك والمكاتب العقارية بمنع دخول موزعي المطبوعات الدعائية، من بطاقات وصحف إعلانية، إلى المباني، مشيرين إلى أن تراكم تلك المطبوعات والقصاصات الورقية أمام أبواب بعض الشقق، قد يعطي إشارة إلى اللصوص بأن الشقة فارغة وقد يضعها هدفاً للسرقة.

حُفر

طالب سكان في مدينة كلباء، التابعة لإمارة الشارقة، بترميم أطراف جسر مجرى الوديان المقابلة للبحر، وهو قريب من محطة «أدنوك»، إذ يقوم الأطفال في فترة الصيف بالسباحة في هذه المنطقة، وهي خطيرة لوجود الحفر العميقة فيها.

طماطم

لاحظ مستهلكون أن حجم حبات الطماطم في بعض المتاجر يكون أحياناً أكبر من المعتاد، ما يجعلهم يتشككون في سلامتها، مطالبين الجهات المعنية بإجراء فحص بيئي للخضراوات للتأكد من سلامتها.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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