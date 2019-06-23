"مدني عجمان" يطلق مبادرة للحد من حرائق الصيف

المصدر: الامارات اليوم - عجمان

دشَّنت الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان، حملة السلامة في النقل البري وذلك ضمن الحملة الرئيسية ( وقايتك غايتنا) ، تنفيذاً لخطة التوعية الرئيسية لعام 2019 والمسقطة من القيادة العامة للدفاع المدني.

وقام أفراد فرع التوعية بالتعاون مع مجلس شباب الدفاع المدني، بتوزيع مطبوعات توعوية، بالإضافة إلى تقديم إرشادات ونصائح لسائقي المركبات لتجنب أخطار الحريق وخاصة في فصل الصيف مثل المراقبة اليومية لمعدلات مياه التبريد وزيت المحرك ، وكذلك الاحتفاظ بمطفأة حريق مناسبة وحقيبة إسعافات أولية داخل السيارة ، والامتناع عن التدخين وإبطال المحرك عند تزويد المركبة بالوقود، وعدم الاحتفاظ بزجاجات العطور أو الولاعات أو النظارات أو أي سوائل سريعة الاشتعال داخل السيارة.

وقال النقيب حميد عبدالله آل علي رئيس مجلس شباب الدفاع المدني، بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية بوزارة الداخلية في تمكين الشباب و إشراكهم في المبادرات المجتمعية و تعزيز مفاهيم العمل الجماعي و التعاون مع مختلف الأقسام و الأفرع بقطاعات الدفاع المدني.

ومن جانبه أكد الملازم أول ماجد محمد النعيمي رئيس فريق الشباب بالإدارة العامة للدفاع المدني - عجمان بأن المبادرات التوعوية تهدف الى تعزيز المشاركة المجتمعية وزيادة الوعي والثقافة الوقائية من الحريق، من ثم الحفاظ على الأرواح والممتلكات.