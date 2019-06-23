المصدر: دبي - الإمارات اليوم

روائح

يشتكي قراء يسكنون في مبانٍ سكنية وصول روائح دخان السجائر والطهي إلى شققهم، ويكون مصدرها الشقق المجاورة، مرجحين وجود خلل في نظام التهوية يستلزم الصيانة، لكن الملّاك والمكاتب العقارية لا تعيره الاهتمام المطلوب.

معاملات

لاحظ مراجعون لمكتب شركة «دو» للاتصالات بـ«سفير مول» في عجمان، أنهم يضطرون إلى الانتظار لفترات طويلة نسبياً قبل إنجاز معاملاتهم، مطالبين الشركة بزيادة عدد الموظفين في المكتب وبسرعة إنجاز المعاملات.

أعمال

اشتكى سكان في واحة دبي للسيلكون كثرة أعمال الحفريات في الطرق والشوارع الجانبية، الأمر الذي نتج عنه ازدحامات مرورية على مدار اليوم، وطالبوا بجدولة هذه الأعمال لضمان سلاسة الحركة.

عروض

أبدى مستهلكون استغرابهم من لجوء متجر شهير في عجمان إلى طرح عروض مخفضة على جزء كبير من المنتجات لمدة ثلاثة أيام، كما ورد في الإعلان الترويجي، لكن العرض اقتصر على يوم واحد فقط بالنسبة لبعض المنتجات، خصوصاً باهظة الثمن منها، والتي تم وضعها بعيداً عن أعين المتسوقين.

جسر

طالب سكان منطقة مربض في إمارة الفجيرة بوضع حواجز على طرفي الجسر الجديد، الذي شُيّد أخيراً، مشيرين إلى أن الجسر الذي منع تجمع مياه الأمطار، وتعطل عبورهم لمنازلهم وقت تساقطها، لاتزال أطرافه مكشوفة، ما قد يتسبب في وقوع حوادث مرورية.

لص

خان حارس أمن الأمانة التي كلف بها، وحاول بيع قطع حديد سكراب من الموقع الذي يحرسه إلى أشخاص آخرين، لكن مهندس الموقع كشف أمره، وأبلغ الشرطة، وأحيل إلى النيابة العامة في دبي.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com