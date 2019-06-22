المصدر: الإمارات اليوم

تظليل

طالب سكان في المدينة العالمية بدبي، بتظليل مواقف الحافلات العامة، خصوصاً مع بدء فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، لافتين إلى أنهم يواجهون صعوبة في التوقف وانتظار مواعيد مرور الحافلات.

وقود

شاهد سائقون عند بداية شارع سلطان بن زايد الأول في أبوظبي، وقوداً يتطاير من فتحة تعبئة الوقود الخاصة بإحدى المركبات، الأمر الذي كان ينذر بكارثة، قبل أن يقوم أحدهم على الفور بتنبيه قائد السيارة، الذي بدوره توقف ليكتشف أنه نسي إغلاق «التانك» عقب تزويده السيارة بالوقود، فأعاد غلقه وواصل رحلته.

انتظار

يضطر عملاء مستشفى ثومبي في عجمان إلى الانتظار في قسم العيادات الخارجية فترات طويلة نسبياً خلال فترة المساء، بسبب وجود موظف واحد فقط في قسم الاستقبال، في حين قد تستغرق الحالة الواحدة أكثر من 10 دقائق لإنهاء إجراءات التأمين.

بطاقات

لاحظ قراء أن العديد من المطاعم ومحال بيع التجزئة تشترط الدفع نقداً، وترفض استخدام بطاقات الائتمان، ما يكلفهم عناء البحث عن بنك أو جهاز صراف للحصول على أموال نقدية.

مريب

جلب زائر آسيوي أثناء قدومه إلى الدولة 69 كبسولة تحوي مخدرات أخفاها في أحشائه، واستطاع الدخول فعلياً، لكن لوحظ أثناء نومه تحت إحدى البنايات أنه يمشي بطريقة غير طبيعية ويطلب الماء بصورة متكررة، وبسؤاله من قبل الشرطة اعترف بجريمته.

امتحان

فوجئ طلبة بالمدرسة البريطانية العالمية الخاصة في عجمان، بوجود أسئلة في امتحان مادة الكمبيوتر لم يدرسوها في المنهج الدراسي، وطالبوا إدارة المدرسة بتعديل الأسئلة قبل تقديم الامتحان إلا أنها لم تتجاوب معهم.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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