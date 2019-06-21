بلدية الشارقة ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع حالة الطقس

المصدر: الامارات اليوم - الشارقة

أعلنت اللجنة العليا لطوارئ الأمطار في بلدية مدينة الشارقة، عن الاستعداد الكامل والجهوزية التامة للتعامل مع مختلف الحالات في ظل أمطار الخير التي تشهدها الدولة، من خلال خطة ممنهجة ومدروسة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتعامل مع تجمعات المياه وجميع الحالات الطارئة التي من الممكن حدوثها، وذلك من أجل الحفاظ على الأرواح والممتلكات، خصوصاً في ظل الحالة الجوية السائدة وما يصاحبها من أمطار ورياح.

وأكد مدير عام بلدية مدينة الشارقة ورئيس لجنة طوارئ الأمطار ثابت سالم الطريفي، أن البلدية رفعت من درجة استعدادها للتعامل مع حالة الطقس التي تشهدها الدولة وهطول الأمطار وهبوب الرياح وباشرت جميع اللجان التي تم تشكيلها في وقت سابق عملها ومتابعة الميدان بشكل دقيق من خلال توفير المعدات الثقيلة والصهاريج وموظفين لديهم الكفاءة في العمل للتعامل مع جميع الحالات من خلال فرق عمل وكوادر مؤهلة، ورصد معدات جديدة خصوصاً في ظل ازدياد كميات الامطار ومواجهة كل تحديات العمل والتغلب عليها من خلال الجهود الكبيرة لفرق العمل التي تجوب جميع مناطق وشوارع الإمارة للتعامل السريع والآني مع أية تجمعات للمياه في المناطق المحتملة حسب الخطة الموضوعة، لضمان انسيابية حركة السير، والوصول إلى أعلى درجات السلامة والراحة للجمهور، والحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للإمارة الباسمة.

من جانبه أوضح المهندس حسن التفاق أن اللجنة الميدانية قامت بوضع الخطط والتدابير اللازمة لتقليل تجمعات الامطار والتأكد من جاهزية شبكة مياه الامطار وقامت إدارة الزراعة والحدائق للتعامل مع البلاغات الطارئة وإزالة بعض الأشجار المتكسرة بفعل الرياح، والتواصل مع الجهات المعنية لتضافر الجهود والتعامل السريع مع مختلف الحالات.

وفي ذات السياق أكد خالد بن فلاح السويدي أن اللجنة المساندة قامت هي الأخرى بوضع خطة عمل ممنهجة للتعامل مع مختلف الحالات رفقة اللجان الأخرى، والتي ستقوم بالعديد من الأدوار كمساعدة المواطنين أصحاب البيوت الشعبية التي من الممكن أن تتأذى جراء الأمطار، و توفير محطات الديزل على مدار 24 ساعة ، ومضخات لسحب المياه، وسيارات شفط وأخرى للسحب بغرض مساعدة الأهالي في سحب مركباتهم المتضررة إن وجدت، كما تقوم اللجنة على متابعة المباني قيد الإنشاء والـتأكد من سلامة السور المؤقت تفادياً لأي طارئ قد يحصل نتيجة هبوب رياح قوية، ودعم الفرق الميدانية بالدوريات والمفتشين خاصة في مناطق الازدحام، وتسيير دوريات خاصة لرصد أماكن تجمع الأمطار وتبليغ غرفة العمليات المركزية، فضلاً عن ردم الأماكن وإقامة الحواجز الرملية للمناطق التي تحتاج إلى ردم وعمل حواجز رملية.

من جانبه أشار رئيس اللجنة الاعلامية علي عبيد الحمودي، أن البلدية تحرص كل الحرص على التعامل مع البلاغات التي ترد لها بمنتهى السرعة، وتم إغلاق الحدائق نظراً للحالة الجوية، كما تعمل اللجنة على تسليط الضوء على جهود لجنة الطوارئ ونشر جميع المواد الاعلامية المختلفة التي تحمل معها رسائل توعوية للجمهور.

وأهابت بلدية مدينة الشارقة بجميع أفراد المجتمع ضرورة الالتزام بوسائل السلامة والوقاية والابتعاد عن تجمعات المياه، والاستمتاع بالأجواء الشتوية الجميلة بحرص وانتباه، والقيادة بحذر وعدم الانشغال عن الطريق بتصوير الأمطار أو المناظر الطبيعية أو غيرها، وضرورة التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 993 للابلاغ عن أية ملاحظات