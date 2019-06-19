بلدية دبي توضح حقيقة الشائعات حول "شيبس لايز"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت بلدية دبي عدم إستيراد رقائق البطاطس من نوع "لايز" بحجم 200 غرام، التي سحبتها شركة لايز أمس من مدن أميركية، لعدم التصريح بإدخال منتج الحليب في مكوناتها، بما يؤثر على من يعانون من الحساسية.

وأكدت البلدية أن جميع منتجات هذا النوع من الرقائق المتداولة في أسواق الإمارة مطابقة للمواصفات، إذ أنها تقوم بالتأكد دوما على صلاحية المنتجات للإستهلاك، من خلال المختبرات التابعة لها.

وقالت شركة لايز إنها لم تتلق أي تقارير بشأن تفاعلات غير مرغوب فيها بسبب رقائق البطاطس، ودعت الأشخاص الذين اشتروا المنتجات ولا يريدون استهلاكها لأنها تضم الحليب، أن يقوموا بإعادتها إلى المتاجر، حتى يسترجعوا أموالهم.