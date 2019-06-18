شرطة المنطقة الوسطى تفعِّل الحجز الذكي للمركبات

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة تفعيل خدمة الحجز الذكي للمركبات في منازل مالكيها بالمنطقة الوسطى، لتشمل كل مدن الإمارة، بهدف تطوير خدماتها، وتجويدها بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لشرطة الشارقة، والتي تتماشى وأهداف ورؤى وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة، وفقاً لأفضل المعايير العالمية، لتسهيل الإجراءات على الجمهور، ومراعاة حداثتها وتميزها.

وقال رئيس قسم المرور والدوريات بالإنابة في إدارة شرطة المنطقة الوسطى، الرائد حمدان خليفة البدواوي، إن جهود شرطة الشارقة مستمرة في تحسين وجودة الخدمات المقدمة للجمهور، وتقديم خدمات متميزة للمتعاملين، ضمن استراتيجيتها ونهجها الابتكاري والإبداعي، والسعي الدائم لتقديم المزيد من الإنجازات في مجال خدمات إسعاد المتعاملين.

وأوضح أن الخدمة تعمل وفق آلية حجز المركبات في عهدة مالكها داخل المنزل، دون إمكانية استخدامها، عن طريق تركيب جهاز إلكتروني ذكي مربوط عبر الأقمار الاصطناعية بغرفة المراقبة، وأنه في حالة تحريك المركبة يطلق الجهاز إنذاراً في غرفة المراقبة في شرطة الشارقة، يفيد باستخدام وتحريك السيارة، ومخالفة الحجز المنزلي.