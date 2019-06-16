المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مطب

طالب سكان في منطقة القليعة بالشارقة، بعمل مطب عند المدخل الجديد الخاص بالمنطقة من جهة الكورنيش، خصوصاً أن خط السير بات مفتوحاً للاتجاهات الأربعة من دون وجود عائق، ما قد يتسبب في وقوع حوادث.

بصق

اقترح قراء تطبيق عقوبة رمي المخلفات من نوافد السيارات التي تبلغ 1000 درهم، حسب قانون المرور، على الأشخاص الذين يبصقون في الشوارع، معتبرين أنه سلوك غير حضاري يستحق العقاب.

أسعار

لاحظ متسوقون استغلال محال تجهيز الأسماك في سوق الميناء بأبوظبي، الإقبال على شراء الأسماك يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع لرفع الأسعار، إذ يرتفع سعر شوي كيلوغرام الأسماك من 8 دراهم في الأيام العادية إلى 15 درهماً في أيام العطلات والمناسبات.

«نول»

نوّه ركاب حافلات في دبي بقيام هيئة الطرق والمواصلات بتدشين ماكينات إعادة تعبئة رصيد بطاقة «نول» في أماكن كثيرة بالإمارة، ما يجنبهم الذهاب إلى أماكن بعيدة للقيام بذلك.

وكالة

قال متعامل إن وكالة الحبتور للسيارات لم تلتزم بعقد الصيانة المتفق عليه معه، وذلك في الشق المتعلق باستبدال بعض قطع الغيار التالفة خلال عمليات الصيانة.

إشارة

طالب سكان في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي، بإعادة ضبط وقت الإشارة الضوئية الواقعة على تقاطع شارع نسيم البر مع شارع 28، إذ إن الإشارة من إحدى الجهات تبلغ مدتها 15 ثانية، مقابل 30 ثانية لبقية الاتجاهات، الأمر الذي ينجم عنه ازدحام وإرباك مروري.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com