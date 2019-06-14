خيرية رأس الخيمة تسدد 2.7 مليون درهم رسوماً دراسية

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية عن إنفاق مليونين و782 ألفاً و876 درهماً، لسداد رسوم 700 طالب وطالبة من طلبة المدارس والجامعات خلال العام الدراسي 2018/‏‏2019. وأكد أمين عام المؤسسة، محمد جكة المنصوري، حرص المؤسسة على دعم الطلبة المعسرين، ومساعدتهم على استكمال دراستهم، إيماناً ببناء أجيال مسلحة بالعلم، قادرة على حمل مسيرة البناء والعطاء.

وأضاف: «تم سداد الرسوم المترتبة على الطلبة المستفيدين من مختلف الجنسيات من خلال التواصل المباشر مع الجامعات والمدارس التي تم إصدار الشيكات لصالحها، بعد التأكد من الحاجة الفعلية للطلبة، وعدم قدرتهم على سداد الرسوم المترتبة عليهم نظير تحصيلهم العلمي».