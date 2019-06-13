«طرق دبي» تنقل 4 ملايين راكب خلال عطلة العيد

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أفادت مصادر بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، بأن عدد ركاب وسائل المواصلات العامة ومركبات الأجرة في دبي خلال عطلة عيد الفطر المبارك 2019 بلغ ثلاثة ملايين و906 آلاف و107 ركاب، مقارنة بثلاثة ملايين و794 ألفاً و320 راكباً في عطلة عيد الفطر 2018.

وأكدت مصادر في الهيئة أن عدد ركاب المترو وصل إلى مليون و589 ألفاً و912 راكباً، بينما بلغ عدد ركاب الترام 69 ألفاً و737 راكباً، ووصل عدد ركاب الحافلات العامة إلى مليون و218 ألفاً و945 راكباً، ووصل عدد ركاب وسائل النقل البحري إلى 213 ألفاً و926 راكباً، ونقلت مركبات الأجرة 813 ألفاً و587 راكباً.

يذكر أن الهيئة كانت أعدت خطة شاملة لإدارة حركة المركبات والمواصلات العامة في عطلة عيد الفطر المبارك، التي تشهد عادة حركة مرورية كثيفة. وروعي في الخطة تحقيق التكامل بين مختلف وسائل المواصلات العامة، والأنظمة المرورية لتسهيل حركة التنقل خلال العيد.