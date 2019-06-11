8158 مكالمة لـ «عمليات شرطة رأس الخيمة» خلال عطلة العيد

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

استقبلت غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، في الفترة من 30 مايو الماضي حتى الثامن من الشهر الجاري، 8158 مكالمة هاتفية، تنوعت بين مكالمات عن حوادث مرورية، وشكاوى من الازدحامات الخانقة، واستفسارات مختلفة. وأكد قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، التعامل مع الحالات والنداءات كافة بزمن قياسي، انطلاقاً من استراتيجية وزارة الداخلية، الرامية إلى دعم مؤشر الأمن والأمان وتعزيز ثقة الجمهور. وقال إن الأقسام والجهات المعنية تعاملت مع المكالمات وفقاً لطبيعة كل مكالمة بالشكل الأمثل، فضلاً عن الرد على استفسارات الجمهور، مسخرة خبراتها البشرية وإمكاناتها المادية لتوفير أعلى معايير الأمن والأمان والسلامة في الطرقات لأهالي رأس الخيمة وزوارها.