شرطة دبي تتلقى 34 ألف مكالمة خلال عطلة عيد الفطر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال مدير مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، العقيد تركي بن فارس، إن «المركز تلقى 34 ألفاً و402 مكالمة هاتفية خلال عطلة عيد الفطر»، مشيراً إلى تسجيل 876 حادثاً مرورياً، راوحت ما بين البسيطة والبليغة، نتيجة القيادة بسرعة زائدة، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات، إضافة إلى عدم التزام بعض السائقين بخط السير.

وناشد ابن فارس الجمهور عدم الاتصال بالرقم 999 إلا في الحالات الطارئة، والاتصال على الرقم 901، في حال الاستفسار عن الخدمات المقدمة من قبل شرطة دبي لأفراد المجتمع، والتي يقدمها ضباط وأفراد شرطة مؤهلون في الرد على المكالمات ومساعدة الجمهور.