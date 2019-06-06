"الخارجية" تدعو المواطنين لاختيار البلد الآمن قبل السفر

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، المواطنين، المسافرين إلى الخارج، إلى ضرورة الاطلاع على جدول تحذيرات السفر المحدث بشكل دوري على موقعها الإلكتروني قبل التخطيط للسفر لضمان اختيار البلد الآمن قبل السفر، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية التسجيل في خدمة "تواجدي" قبل السفر، للتمكن من التواصل مع المواطنين في حالات الطوارئ وتقديم المساعدة لهم.

ويستعد الكثير من المواطنين للسفر إلى وجهات خارجية مختلفة، خلال فترة عيد الفطر التي تمتد إلى 9 أيام، ومع انقضاء شهر رمضان المبارك، إذ تحرص وزارة الخارجية على سلامة مواطني الدولة، في الدول التي يقصدونها، وضمان عودتهم سالمين إلى الدولة.

وحددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي 13 دولة ضمن جدول تحذيرات السفر، على موقعها الإلكتروني، وهي سريلانكا، مدغشقر، الكونغو الديمقراطية، جنوب السودان، أفغانستان، الصومال، أوكرانيا (باستثناء مدينة كييف)، باكستان (كراتشي)، سوريا، شمال نيجيريا، العراق، ليبيا، مبينة الأسباب تعود للأوضاع الأمنية في بعض الدول، أو انتشار الأوبئة مثل الطاعون والأيبولا.

كما حددت الخارجية 14 دولة، ضمن جدولي حظر ومنع الصيد فيها، وهي السودان، سلطنة عمان، الأردن، الجزائر، العراق، ليبيا، موريتانيا، البرازيل، بنجلادش، سنغافورة، الصين، غينيا، فيتنام، سيريلانكا.

ونشرت وزارة الخارجية عبر خدمة " تواجدي"، مجموعة من الارشادات التي دعت المواطنين إلى الالتزام بها لضمان سفر آمن، من أهمها ضرورة الاحتفاظ بنسخة إلكترونية من الأوراق الرسمية وصورة جواز السفر في الهاتف المتحرك للرجوع إليها عند الحاجة أو في حالات الطوارئ، وكذا الاحتفاظ بكافة الأوراق الرسمية الخاصة بالمسافر وعائلته في مكان آمن أثناء السفر .

كما نبهت إلى أهمية حمل رخصة قيادة دولية في حال أراد المسافر القيادة في الدول التي سيزورها خلال سفره، واختيار مكان إقامة يتقيّد بشروط الأمن والسلامة، والتعرف على الوجهة قبل السفر إليها، والتعرف على البيئة السياسية والثقافية والاقتصادية حتى تتكون لديه فكرة عن وجهته.

كما دعت المواطنين إلى الحرص على التعامل في حجوزاتهم الخاصة بالسفر والسكن والتنقلات مع مكاتب سياحية مرخصة وذات ثقة، والحرص على التأكيد على أفراد عائلتهم بضرورة التسجيل في خدمة تواجدي وتوعيتهم بمدى أهمية ذلك.

كما نبهت إلى ضرورة عدم مبالغ نقدية كبيرة أثناء السفر والاستعاضة عنها بالبطاقة الائتمانية.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه بإمكان مواطني دولة الإمارات أثناء تواجدهم بالخارج التقديم على طلب تجديد جواز السفر أو الحصول على جواز السفر للطوارئ في حال فقدان الجواز إلكترونياً عبر موقع الوزارة من دون الحاجة للذهاب الي السفارة.