هلال شوال في الدول الإسلامية.. 10 تحتفل بالعيد اليوم .. و9 غداً .. و7 لم تحسم أمرها

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

تباينت رؤية هلال شوال وتحديد موعد أول أيام عيد الفطر في الدول الإسلامية، ونتج عنها ثلاثة مواعيد للاحتفال بأول أيام شهر شوال، حيث احتفلت بالعيد اليوم الثلاثاء 10 دول، شملت الإمارات، والسعودية والكويت، والبحرين، واليمن، والعراق، ولبنان، والجزائر، وتركيا، وقطر، فيما تحتفل 9 دول بالعيد غداً الأربعاء وتضم كلٍ من إندونيسيا، وماليزيا، والأردن، وفلسطين، ومصر، وسوريا، ليبيا، السودان، تونس، فيما لم تحسم 7 دول موعد احتفالها بالعيد يوم الأربعاء أو الخميس وهي بروناي، والهند، وباكستان، وبنغلادش، وإيران، وسلطنة عمان، والمغرب.

وتفصيلاً، أوضح مختصون فلكيون، أن معظم دول العالم الإسلامي بدأت شهر رمضان يوم الإثنين 06 مايو 2019م، وعليه ستتحرى هذه الدول هلال شهر شوال (عيد الفطر) لعام 1440 هـ يوم الإثنين 03 يونيو وفي ذلك اليوم سيغيب القمر قبل غروب الشمس في شرق العالم الإسلامي (مثل إندونيسيا) وفي شمال العالم الإسلامي (مثل كازاخستان)، وعليه ستكون رؤية الهلال مستحيلة في تلك المناطق، وبالنسبة للمنطقة العربية ووسط وغرب العالم الإسلامي فإن القمر سيغيب يوم الإثنين بعد فترة قصيرة جدا من غروب الشمس ليست كافية لرؤيته بأي وسيلة، وذلك وفقا للدراسات العلمية الميدانية لرصد الأهلة.

وأوضح المهندس محمد عودة، مدير مركز الفلك الدولي، أن جميع المؤسسات الفلكية والمتخصصين أجمعوا على أن رؤية الهلال غير ممكنة يوم الإثنين بجميع الوسائل من جميع قارة استراليا وآسيا وأفريقيا وأوروبا. في حين أن رؤية الهلال ممكنة في بعض الأجزاء الغربية من القارتين الأمريكيتين باستخدام التلسكوب فقط وذلك بصعوبة بالغة في حالة صفاء الغلاف الجوي فقط. ورؤية الهلال بالعين المجردة غير ممكنة من أي يابسة في العالم يوم الإثنين، فهي ممكنة من أجزاء من البحر غرب المحيط الهادئ فقط.

وكان الباحث في علوم الفلك والارصاد الجوية، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان قد توقع أن يكون هناك اختلافا حول غرة شوال بين عدد من الدول الإسلامية لصعوبة رؤية الهلال بعد غروب شمس الاثنين 3 يونيو.

وقال الجروان لـ " الإمارات اليوم" إنه من المتوقع أن يولد هلال شهر شوال يوم 3 يونيو 2019 الساعة 14:02 بتوقيت الإمارات ويكون وقت غروب الشمس مماسا على الأفق الغربي ويغرب بعد غروب الشمس ب فترة 3 دقائق، فتتعذر رؤيته، ويكون الاربعاء 5 يونيو المقبل غرة شهر شوال حسب معايير الرؤية الفلكية.