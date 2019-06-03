حاكم رأس الخيمة يؤدي صلاة عيد الفطر بالمصلى الكبير في خزام

المصدر: رأس الخيمة -وام

يؤدي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة و سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة صلاة عيد الفطر في مصلى العيد الكبير في خزام برأس الخيمة.

ويؤدي الصلاة - إلى جانب سموهما - عدد من الشيوخ و رؤساء و مديري الدوائر الإتحادية و المحلية و أعيان و وجهاء البلاد و المواطنين و أبناء الجاليات العربية و الإسلامية.

و يستقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة و سمو ولي عهده جموع المهنئين بمناسبة عيد الفطر في مجلس الضيافة بخزام من أصحاب السمو الشيوخ والوزراء و كبار المسؤولين و أعيان البلاد و المواطنين و أبناء الجاليات العربية و الإسلامية المقيمة بالدولة.