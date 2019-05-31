تحري رؤية هلال شهر شوال الاثنين المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدر وزير العدل سلطان سعيد البادي، قراراً بتشكيل لجنة تحري رؤية هلال شهر شوال لعام 1440 هجري، الموافق 2019 ميلادي.

ونص القرار على أن تتحرى جميع المحاكم الشرعية في الدولة الرؤية، وموافاة اللجنة بما يثبت لديها، وعلى لجنة تحري الشهور القمرية بدائرة القضاء في أبوظبي في «المناطق الوسطى والعين والظفرة» بالإمارة، متابعة مهمتها الشهرية في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر شوال لهذه السنة، وموافاة اللجنة بما توصلت إليه.

وحدد القرار اجتماع اللجنة بعد صلاة المغرب من يوم الإثنين 29 رمضان 1440هجرية، الموافق الثالث من يونيو 2019 بدائرة القضاء في أبوظبي.

وتضم اللجنة التي يترأسها وزير العدل رئيس المحكمة الاتحادية العليا المستشار محمد حمد البادي، ووكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري، والمستشار الديني بديوان ولي عهد أبوظبي الدكتور فاروق حمادة، ومدير إدارة التفتيش القضائي بدائرة القضاء في أبوظبي المستشار علي الشاعر الظاهري، والمفتي الشرعي بدائرة القضاء في أبوظبي المستشار محمد اليدالي بن محمد، ورئيس محكمة استئناف أبوظبي بدائرة القضاء المستشار محمد سعد.