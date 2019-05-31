«مواصلات عجمان» تمدّد مواعيد الحافلات في إجازة العيد

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

كشف مدير عام مؤسسة المواصلات العامة بعجمان، المهندس عمر أحمد بن عمير، أن مواعيد حافلات النقل العام خلال إجازة عيد الفطر المبارك ستمتد إلى الواحدة صباحاً لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك لتلبية متطلبات الجمهور، بهدف تحقيق أعلى معدلات الرضا عند مستخدمي وسائل النقل العام داخل الإمارة وخارجها.

وأكد أن مسؤولي قطاع النقل يتابعون سير الأعمال وانتظام الحافلات على المواعيد المحددة خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، إضافة إلى مهمة غرفة العمليات التي تدير الأسطول وترد على الشكاوى، وحلها، ومتابعة طلبات الجمهور، إضافة إلى حجز وتوزيع مركبات الأجرة بجميع فئاتها، لعمل اللازم ولتعزيز سير العمل في سبيل تحقيق رضا مستخدمي وسائل النقل العام.

وأشار عمير إلى حرص المؤسسة على السعي قدماً لتحقيق أعلى معدلات الرضا عند مستخدمي وسائل النقل والمواصلات، خصوصاً في فترات الإجازات، وذلك لمراعاة التنقل داخل الإمارة وخارجها، ما يحتاج الى تمديد الوقت إلى ما بعد منتصف الليل لاستيعاب الكثافة المترتبة على التنقل في إجازة عيد الفطر المبارك، فضلاً عن تغطية أحياء ومناطق عجمان بالحافلات لمسايرة الكثافة السكانية وتطوير وتنمية النقل والمواصلات في الإمارة.